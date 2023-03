Partielles dans Saint-Henri-Sainte-Anne: la participation baisse

Les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne sont appelés aux urnes ce lundi 13 mars après avoir voté par anticipation les 5 et 6. Selon Élections Québec, le taux de participation pour ces deux jours est de 12,82%. Le taux du vote par anticipation dans ce comté était de 19,93% lors des élections générales en 2022.

«Déjà, 7 368 personnes (12,82 % de l’électorat) ont voté de façon anticipée», se réjouissait tout de même le directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet, dans un communiqué. Ce dernier invite les électrices et les électeurs de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne à voter en grand nombre le lundi 13 mars, entre 9 h 30 et 20 h.

Au total, Vingt-deux lieux de vote seront ouverts le jour de l’élection. Les électrices et les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne peuvent consulter la carte jaune qu’ils ont reçue par la poste pour savoir où voter. L’information est aussi accessible sur le site Web d’Élections Québec et par téléphone, au 1 888 ELECTION (1 888 353-2846).

De ces 22 bureaux de vote, 20 d’entre eux répondent à tous les critères d’évaluation de l’accessibilité des lieux. Les personnes à mobilité réduite peuvent vérifier si leur lieu de vote est accessible sur la carte jaune qu’elles ont reçue par la poste.

Quatre heures pour voter

Le jour de l’élection, les employeurs doivent permettre aux membres de leur personnel qui ont le droit de vote dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne de se rendre aux urnes, si ces derniers en font la demande. Le site Web d’Élections Québec fournit plus d’information à ce sujet.

Le 13 mars, la diffusion des résultats électoraux se fera sur le site Web d’Élections Québec, après la fermeture des lieux de vote et au fur et à mesure du dépouillement des bulletins de vote. Les résultats communiqués le soir de l’élection sont préliminaires; les résultats officiels seront annoncés quelques jours plus tard, après le recensement des votes et à la fin de l’échéance prévue pour demander un dépouillement judiciaire.

Jeunes de 16 et 17 ans travaillent dans les bureaux

Aux bureaux de vote situés aux écoles secondaires Saint-Henri et Honoré-Mercier, des élèves de 16 et 17 ans constitueront la majorité du personnel électoral. Plusieurs jeunes travailleront également dans d’autres lieux de vote de la circonscription. Pour ces futures électrices et futurs électeurs, il s’agit d’une belle occasion de se familiariser, dans l’action, avec l’organisation d’une journée de vote tout en vivant une expérience de travail enrichissante.

Lors des dernières élections générales provinciales d’octobre 2022, le taux de participation dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne était de 57,82 %. L’ex-cheffe libérale Dominique Anglade avait obtenu 36,2 % des suffrages. Elle avait alors devancé le solidaire Guillaume Cliche-Rivard, qui se présente de nouveau, par 2736 voix.

La dernière élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne s’est déroulée le 9 novembre 2015. Le taux de participation était alors de 23,85 %. Près de 57 500 personnes sont inscrites sur la liste électorale pour cette élection partielle.