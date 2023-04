Près de 65 M$ pour la rénovation d’un centre sportif du Sud-Ouest

La Ville de Montréal organise un concours d’architecture pluridisciplinaire pour un projet de rénovation et de reconstruction partielle du centre sportif Gadbois dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

L’objectif du projet est de créer un équipement sportif de qualité qui mettra en valeur les éléments patrimoniaux du bâtiment d’origine, tout en gardant son intégration urbaine. Le tout devra faciliter l’accès à la pratique sportive.

Le bâtiment, situé à proximité de l’échangeur Turcot et du lieu historique national du Canal-de-Lachine, est le résultat d’une série d’agrandissements depuis sa construction en 1960. Selon la Ville, il présenterait de grandes qualités paysagères, architecturales, patrimoniales et de cohésion communautaire. Cependant, plusieurs enjeux seraient à résoudre concernant sa structure, son organisation spatiale et sa vétusté générale.

Pour ce faire, la Ville a octroyé un budget de 64,7 M$ dans le cadre du concours. Celui-ci comportera deux étapes, en plus d’une étape intermédiaire. La première consiste en le dépôt d’une proposition de projet anonyme, et la deuxième en une prestation préparée par un nombre maximal de quatre finalistes. L’étape intermédiaire consiste quant à elle en la vérification des conditions d’admissibilité à l’étape 2 des équipes finalistes.

Les premières propositions anonymes devront être soumises avant le 25 mai.

Pour plus d’informations, visitez designmontreal.com.