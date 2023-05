YATAI MTL: on célèbre la culture japonaise au bassin Peel!

Le Japon sera à l’honneur la semaine prochaine aux quais du bassin Peel à Griffintown à l’occasion du festival YATAI MTL. Pendant quatre jours, la population montréalaise pourra déambuler parmi une quinzaine de kiosques culinaires et plus d’une vingtaine de kiosques de marchands et d’exposants mettant en valeur la culture japonaise et sa cuisine de rue.

«Parmi les produits que les participants peuvent trouver au festival YATAI MTL, citons des plats de cuisine de rue tels que le poulet frit karaage, les ramens, takoyakis, okonomiyakis, yakitoris et beaucoup d’autres plats à déguster, peut-on lire dans le communiqué de l’événement. Les Montréalais pourront découvrir aussi des produits japonais comme les kimonos et accessoires traditionnels, les boîtes à bento écologiques, les impressions d’art, les céramiques artisanales, pour n’en citer que quelques-uns.»

Un bistro SAQ et l’Association Saké Québec seront présents pour servir une sélection de saké, mais également la bière Asahi, des cocktails de saké et de whisky Suntory.

Du côté de la programmation culturelle, voici les événements à ne pas manquer:

8 juin à 18h: une performance du duo de percussion Taïko Ame no ato;

10 juin de 14h à 16h: un rassemblement et concours de chiens shiba et akita stylé;

10 juin de 17h à 22h: une soirée disco japonaise des années 80;

12 juin de 14h à 16h: un concert de piano de musique de film du studio Ghibli.

Les propriétaires canins seront heureux d’apprendre que les chiens sont les bienvenus à l’événement YATAI MTL!

L’édition 2023 du festival fondé en 2018 se tiendra de 17h à 22h les 8 et 9 juin et de 12h à 22h les 10 et 11 juin.

Le prix d’entrée est de 3$.