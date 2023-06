Un terrain de basketball en hommage à un jeune passionné

Une célébration sportive a eu lieu, le 22 juin dernier, pour marquer l’ouverture des terrains rénovés du parc Jacques-Viger. Orchestré par le projet BUMP de Prévention Sud-Ouest, un tournoi amical de basketball a rassemblé une cinquantaine de jeunes. L’événement a également vu des membres de l’Association des aînés actifs du Sud-Ouest tester les nouvelles installations de pickleball.

La famille d’un passionné local, Varun Sriskantha, qui est malheureusement décédé en 2022 avant de pouvoir profiter du nouveau terrain, était présente.

«Une plaque sera installée en sa mémoire afin que son nom reste une inspiration pour tous les amoureux et amoureuses du basketball», a souligné le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, M. Craig Sauvé, conseiller de la Ville Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown en compagnie de la famille Sriskantha. Une plaque sera installée en mémoire de leur fils décédé afin que son nom reste une inspiration pour tous les amoureux et amoureuses du basketball. Gracieuseté, Arrondissement du Sud-Ouest.

«La rénovation de ce parc était grandement attendue par le milieu comme en témoigne sa forte utilisation par les jeunes depuis la fin du chantier. […] Plutôt que de simplement faire une mise aux normes des terrains sportifs, nous avons souhaité leur offrir un design moderne et innovant qui, nous l’espérons, leur permettra de vivre une expérience de jeu colorée et excitante!», a-t-il poursuivi.

Terrains de basketball entièrement rénovés

Les travaux de rénovation, représentant un investissement de 1,8 M$, ont permis de moderniser les terrains de tennis, de pickleball et de basketball.

Ils ont également permis l’aménagement d’un espace détente avec chaises longues, tables de pique-nique et du mobilier inclusif fait à partir de bois de frêne récupéré. De l’éclairage à minuterie a été ajouté sur les terrains sportifs et de l’éclairage de sentier, et les zones de végétation ont été agrandies. Les travaux ont aussi transformé des sentiers en pavé perméable et remplacé la clôture mitoyenne.

Le terrain de basketball est ouvert à tous. Pour la réservation des terrains de tennis ou de tennis léger (pickleball), il faut contacter l’Académie de tennis du Sud-Ouest de Montréal (ATSOM).