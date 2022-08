L’Opération Bonne Mine vient en aide aux enfants défavorisés

Alors que les prix pour les fournitures scolaires ont significativement augmenté cette année, l’Opération Bonne Mine de la Société de Saint-Vincent de Paul vient en aide aux parents aux prises avec des difficultés financières. Une aide de 50$ sous forme de coupons leur est proposée pour payer une partie des coûts reliés aux études de l’enfant, si ces derniers sont scolarisés au primaire ou au secondaire.

Les coupons sont échangeables du 2 juillet au 31 octobre 2022, directement à l’école, pour payer des frais de scolarité, de garde ou du matériel pédagogique, entre autres. Il est également possible de les échanger dans les librairies participantes, pour l’achat de fournitures scolaires uniquement.

Les inscriptions se font jusqu’au 15 septembre inclusivement, dans différents points de service, et selon la disponibilité des ressources financières de chaque point de service. Les premiers arrivés seront les premiers servis, jusqu’à épuisement des coupons.

L’Opération Bonne Mine offre également des bourses de persévérance scolaire. Celles-ci reconnaissent les efforts des jeunes au parcours scolaire atypique, relevant de multiples défis, qui se démarquent par leur travail et leurs accomplissements scolaires. Les bourses s’élèvent à 250$ pour un jeune du primaire et à 500$ pour un jeune du secondaire. Il est possible de faire un don pour contribuer à ces bourses directement sur le site web de l’Opération Bonne Mine.

Pour découvrir les points de service à proximité, il est possible de les consulter sur le site web de la société.