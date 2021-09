Le 16 septembre dernier avait lieu l’inauguration de la placette Saint-Hubert. Ce nouvel espace situé sur la rue De Castelnau entre les rues Saint-Hubert et Saint-André accueille désormais les citoyens dans un lieu de détente.

La placette comprend une terrasse, des bancs, des tables et des luminaires à énergie solaire. On retrouve aussi une rampe pour personnes à mobilité réduite. Cette installation chaudement saluée permet de rendre l’espace plus inclusif pour tous les citoyens.

«Cette initiative est très importante, on a besoin de lieux publics accessibles à tous», a expliqué la mairesse de l’arrondissement Villeray-Parc-Extension-St-Michel, Giuliana Fumagalli.

L’inauguration de la placette par la mairesse de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, en présence du président fondateur de l’Association des commerçants de la rue Saint-Hubert et président de Residia Développement immobilier, Charles Duchesne, de l’administrateur de l’Association des commerçants de la rue Saint-Hubert et architecte principal du nouvel espace, Ashraf Mohamed-Ahmed, du directeur général de la caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île, Jean-Pierre Cantin et de la conseillère de l’arrondissement, Rosannie Filato. Photo: Quentin Dufranne / Métro Média

La mairesse accueille ce nouvel espace avec «beaucoup d’enthousiasme». Pour elle, ce quartier vivant a «besoin de développement économique», notamment pour la rue Saint-Hubert, une artère principale du quartier.

Un espace de socialisation et de dynamisme

«Avec la placette Saint-Hubert, nous souhaitons créer un espace qui favorise les échanges et le rapprochement entre les résidents du quartier», a déclaré le président fondateur de l’Association des commerçants de la rue Saint-Hubert et président de Residia Développement immobilier, Charles Duchesne.

Ce lieu de rassemblement vise à rapprocher les citoyens. Pour nombre d’entre eux, la pandémie les a dépourvus d’occasions de socialiser, comme l’a mentionné la mairesse.

«Le projet de la placette Saint-Hubert enrichit la vie de toute une communauté avec la création d’un lieu de convergence et de socialisation qui dynamise le quartier», a déclaré le directeur général de la caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île, Jean-Pierre Cantin.

Un espace durable

L’ensemble des installations a été construit avec du bois de frêne recyclé et agrémenté de vivaces. Les végétaux prendront de l’ampleur avec le temps pour envahir. Les éclairages sont quant à eux à énergie solaire.

Banc et table de pique nique de la nouvelle placette. Photo: Quentin Dufranne / Métro Média

La mairesse a souligné son désir de voir ce projet durer dans le temps. En effet, la placette sera ouverte à l’année avec un projet de sapin musical pour la période hivernale.

Un terrain de jeu devrait voir le jour l’année prochaine sur la deuxième section de la ruelle.

Un espace bien accueilli par les riverains?

Certains commerçants locaux déplorent cependant la suppression de places de stationnement. La mairesse assure pourtant que la présence de public dans l’espace renforcera la sécurité des riverains.

L’avenue principale traversant la placette a été conçue de sorte à ralentir les cyclistes en quête de vitesse.

De plus, la nouvelle placette étant un projet-pilote de l’Association des commerçants de la rue Saint-Hubert et du comité de résidents Collectif Saint-André, cela permettra d’évaluer son acceptabilité sociale.

L’ensemble du projet a été financé à parts égales par l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Desjardins.