Une artiste céramiste de Villeray reçoit le prix François-Houdé

Pauline Guidera, artiste céramiste dont l’atelier se trouve dans Villeray est la lauréate 2021 du prix François-Houdé. Ce prix d’excellence en métiers d’art, doté d’une bourse de 5 000 $, reconnaît un ou une artiste en début de carrière, qui vit ou qui utilise un atelier de production situé sur le territoire de la Ville. Il est remis par la Ville de Montréal en collaboration avec le Conseil des métiers d’art du Québec.

La responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, souligne que le prix doit représenter un encouragement pour les artistes en début de carrière. Il a aussi pour but de montrer la volonté de la Ville «de rendre l’art accessible» à l’ensemble de la population.

Le jury a vu dans les œuvres de la céramiste «un rendu dense et riche». Les créations de l’artiste «donnent envie de découvrir l’histoire que cette artiste raconte par l’originalité de ses dessins. Tantôt avec humour, tantôt avec ses personnages énigmatiques et évocateurs. Plusieurs scénarios sont possibles et ses créations stimulent l’imaginaire de ceux et celles qui les regardent».

Neuf artistes étaient finalistes du prix.