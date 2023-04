Un colloque sur la représentation des personnes racisées dans le théâtre au Québec

La question de la représentation des personnes racisées à tous les échelons de la société québécoise, notamment dans les arts de la scène, est bien connue. Toutefois, elle n’est pas mesurable. La Compagnie Théâtre Créole propose donc un colloque les 15 et 16 avril prochain afin de débattre du sujet, mais aussi de le «documenter».

L’activité a lieu en collaboration avec le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires via l’Observatoire des communautés noires du Québec. De nombreux professionnels des arts vivants comme la directrice générale de l’Agence On est là Pallina Michelot, le créateur et co-directeur artistique du Théâtre de la Sentinelle Philippe Racine et l’historien directeur du Centre international de documentation et d’information haïtienne (CIDIHCA) Frantz Voltaire, y prendront part.

«Le Colloque vise à documenter la situation actuelle des artistes afro-descendant-e-s du Québec dans les arts de la scène, à analyser les structures et pratiques favorisant l’exclusion, et à fournir des données probantes aux instances décideuses pour la prise de mesures inclusives à toutes les échelles», indique la coordonnatrice de la Compagnie Théâtre Créole, Nerlande Gaétan.

Selon elle l’activité devrait permettre aux participants de «construire un avenir plus inclusif pour tous les artistes des communautés racisées dans le monde de l’art au Québec». L’événement se déroulera les 15 et 16 avril 2023, toute la journée du samedi et l’avant-midi du dimanche, dans les locaux du Sommet situés au 3332 rue Jarry Est, Montréal.