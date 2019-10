La Turquie annonce la suspension de son offensive en Syrie

La Turquie va suspendre son offensive dans le nord de la Syrie pendant cinq jours. Elle y mettra fin si les forces kurdes se retirent de ce secteur durant ce délai, a annoncé jeudi le vice président américain Mike Pence à Ankara.

Pour permettre un retrait des forces kurdes «sous 120 heures, toutes les opérations militaires dans le cadre de l’opération Source de Paix vont être suspendues et l’opération sera complètement arrêtée une fois ce retrait achevée», a déclaré M. Pence à la presse à l’issue de plus de quatre heures d’entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les forces kurdes devront se retirer d’un secteur d’une profondeur de 32 km censé se transformer à terme en «zone de sécurité».

Donald Trump quant à lui a salué la «bonne nouvelle». «Des millions de vies vont être épargnées», a tweeté le président des États-Unis.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019