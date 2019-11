Chili: Sebastian Piñera, président milliardaire dépassé par la crise

Sa capitale est à feu et à sang, Sebastian Piñera savoure une pizza dans un restaurant huppé. Cette image du président, l’un des hommes les plus riches du Chili, cristallise la fracture entre une élite déconnectée et les manifestants dans un pays en pleine crise depuis deux semaines.

Il avait qualifié le Chili «d’oasis» en Amérique latine quelques jours avant que n’éclate la fronde sociale le 18 octobre.

Près de trois semaines après, alors que de nombreux Chiliens le réclament, le chef de l’État exclut de démissionner.

Visiblement pris de court par le mouvement de contestation, le président a dû renoncer à ses rêves d’envergure internationale. Il annula deux évènements majeurs pour le pays, sans parvenir à éteindre le brasier qui a fait au moins 20 morts dans un État considéré jusqu’à présent comme un modèle de stabilité politique et économique en Amérique latine.

As President,my duty is to put the needs of the Chilean people 1st. In these difficult times, with great pain, we have decided to cancel the #APEC and #COP summits. Our priority is to safeguard públic order, give urgent solutions to social demands +implement an inclusive dialogue

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 30, 2019