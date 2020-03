Une victoire de plus pour Joe Biden dans l’État de Washington

Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans l’État de Washington, selon des estimations des médias américains, une nouvelle victoire pour celui qui espère prendre une avance irrattrapable sur son rival Bernie Sanders en vue de l’élection présidentielle de novembre.

Après le décompte quasi complet lundi soir des votes de cet État de la côte ouest, NBC et le New York Times ont publié le résultat: une mince avance pour Biden, qui conforte ainsi sa pôle position pour affronter le président Donald Trump.

Selon ces deux médias, Joe Biden a remporté 37,9% des votes de l’État de Washington, devançant de 1,5 point le sénateur indépendant bien plus à gauche Bernie Sanders.

Votes perturbés mardi

Les bureaux de vote en Floride et en Illinois ont ouvert mardi matin malgré les craintes de propagation du coronavirus, pour départager Joe Biden et Bernie Sanders.

Quatre États américains devaient à l’origine participer à cette nouvelle étape de sélection du candidat désigné pour affronter le 3 novembre le républicain Donald Trump: Arizona, Illinois, Floride et Ohio.

Mais, face à la progression rapide de la pandémie (au moins 4661 cas et 85 morts aux États-Unis), le gouverneur de l’Ohio a annoncé tard lundi le report de ces primaires présidentielles, refusant de forcer «les employés des bureaux de vote et les électeurs à se placer dans une situation inacceptable de danger».

Stocks de gels hydroalcooliques, distanciation sociale et délocalisation des circonscriptions électorales installées dans des maisons de retraite, les mesures de précaution ont été renforcées ailleurs à l’approche du scrutin.

Malgré cela, le bureau de vote de la caserne de Coral Gables, au sud de Miami; était vide en début de matinée. Les bureaux de vote dans cet État-clé ont ouvert à 7h locales.

«Je pense que les gens ne veulent pas prendre le risque pour une primaire», a confié à l’AFP Aaron Simcox, 52 ans. Comme lui, près de 2 millions d’électeurs de Floride ont voté par anticipation ou correspondance.

Un report inutile selon Trump

Le scrutin prévu dans l’Arizona était lui aussi maintenu.

Donald Trump avait jugé lundi «inutile» de reporter les primaires.

La Louisiane, la Géorgie et le Kentucky, qui devaient voter plus tard, ont d’ores et déjà reporté leurs scrutins à mai et à juin. D’autres États pourraient rapidement suivre.

La confusion régnait notamment sur la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote.

Le scrutin a été reporté dans l’Ohio, où les autorités ont ordonné au dernier moment la fermeture des bureaux face à l’avancée de l’épidémie.

Ce sera sans doute quitte ou double pour Sanders mardi, de plus en plus acculé et qui pourrait quitter la course s’il ne parvient pas à marquer des points significatifs.