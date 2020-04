Coronavirus: plus de 120 000 morts dont 70% en Europe

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 120 000 morts dans le monde, dont près de 70% en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7h00.

Au total, 120 013 décès ont été recensés, dont 81 474 en Europe, continent le plus touché.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (23 649), devant l’Italie (20 465), l’Espagne (18 056) et la France (14 967). Depuis le début de la pandémie, 1,9M de cas ont été déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (973 087) et plus de 582 590 aux États-Unis, pays où la pandémie progresse le plus rapidement.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.