«Mammouth 2019»: le grand coup de Télé-Québec

À environ deux semaines de la fin de l’année et de la décennie, on se prépare dans le milieu de la télé à «fermer l’année» avec différentes émissions comme le Bye Bye, le spécial Infoman et En direct de l’univers – pour ne nommer que celles-là.

Cela dit, Télé-Québec nous a donné la première revue de l’année vendredi en présentant Mammouth 2019. C’est trop tôt pour le dire, mais ce sera fort probablement le meilleur résumé de la cuvée 2019.

Avec l’animation dynamique et allumée de Pierre-Luc Funk et de Sarah-Jeanne Labrosse, Mammouth 2019 a la particularité d’offrir la parole aux jeunes de différentes polyvalentes du Québec en décernant des prix selon leurs votes, leurs envies et leurs préoccupations.

Le tout est rythmé par des vignettes, des invités comme Catherine Dorion, mais surtout, des témoignages de nos jeunes. C’est la force de cette revue: entendre nos ados s’exprimer sur l’anxiété, l’écologie, l’actualité, la sexualité positive, les réseaux sociaux et toutes sortes de sujets.

Funk et Labrosse se sont promenés afin de remettre les Insignes Mammouths votés par les jeunes et, vraiment, je ne m’attendais pas à autant aimer cette émission spéciale. Après deux éditions en direct en 2017 et en 2018, on a changé le concept pour se donner plus d’espace créatif et, franchement, c’est une réussite sur toute la ligne.

Les jeunes ont voté massivement et de façon lucide. Je n’ai pas la prétention de dire que je suis au parfum de leurs réalités et de leurs angoisses, mais j’ai l’impression que cette édition de Mammouth avait le doigt sur la bonne note tout au long de l’heure où elle a été présentée à Télé-Québec (elle est d’ailleurs offerte gratuitement sur le web).

Pourquoi ai-je cette impression? Premièrement, parce que les jeunes nous le disent à l’écran, carrément. Mais aussi parce qu’on laisse la place à la différence, à l’acceptation, aux questionnements. On laisse la place aux thèmes qui, dans une polyvalente, prennent toute la place. Parce qu’on ne parle pas de troisième lien ni de magouilles financières lorsqu’on se demande si nos amis nous aimeront encore quand on se sent différent.

Mammouth part des émotions vives de nos jeunes, du ressenti, des sentiments, de ce qui se trame dans les tripes de notre relève, et nous avons bien des croûtes à manger avant d’atteindre ce niveau d’authenticité et d’espoir.

C’est beau, c’est inspirant, c’est bien ficelé, bien animé, bien joué – bref, juste du positif pour ce Mammouth 2019. Vivement une tradition annuelle!

Félicitations à Télé-Québec – et merci.