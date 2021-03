La pandémie un an plus tard, démesure et espoir  !

Voilà qu’on souligne ici comme ailleurs dans le monde, un an de la pandémie de la COVID-19. Un an déjà de bouleversements dans nos vies. Un an de tragédie au quotidien. Un an de grandes démesures ! Et 2, 500, 000 morts plus tard, voilà du moins jusqu’à présent le triste bilan de cette crise sanitaire sans précédent.