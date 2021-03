Un REM aérien dans Mercier-Est est inacceptable

Dans une lettre publiée samedi dernier, des acteurs économiques et sociaux affirment que le REM de l’Est améliorera «de nombreuses facettes qui influent la qualité de vie de ses habitants…». Ce sera probablement le cas des quartiers desservis par un REM souterrain ou des friches industrielles ou commerciales à requalifier. Malheureusement, l’effet sera l’inverse sur la population et les commerces des secteurs traversés par cette structure aérienne d’envergure.

Le REM aérien projeté sur la rue Sherbrooke dans Mercier-Est frôlera des centaines de fenêtres à aussi peu que douze mètres de distance dans certains cas. Ce mode de transport fer sur fer générera bruits et vibrations aux fenêtres et bien au-dessus de la plupart des habitations, des bruits de jour comme de nuit qui s’accentueront et seront plus perceptibles au fil des ans avec la réduction du bruit routier résultant de l’électrification des automobiles.

La multitude de pilastres au centre de la rue Sherbrooke et la structure aérienne qui lui est associée écraseront cet étroit paysage urbain par leur démesure. Les ombres projetées tout le long de la rue, les vents générés, le no-man’s land au centre de la rue participeront à la dévitalisation de cette artère commerciale essentielle à la vitalité de Mercier-Est.

Le contrat du REM assure que ce mode accaparera l’essentiel des déplacements dans les zones traversées. En conséquence, la plupart des circuits d’autobus qui desservent ou traversent Mercier-Est sur les rues Sherbrooke, Hochelaga et Notre-Dame seront condamnés à disparaître. Cela allongera le temps d’attente moyen sur ces rues et augmentera la difficulté de parcourir certains trajets.

Les commerces de la rue Sherbrooke souffriront énormément de la baisse de la qualité de l’environnement urbain et de la réduction du nombre d’autobus. Viendriez-vous relaxer sur une terrasse ombragée par d’immenses pylônes, accompagnée du grincement strident et régulier des rails ?

Le quartier Mercier-Est est enclavé entre l’autoroute A-25 et le secteur industriel de Montréal-Est. La rue Sherbrooke joue un rôle clef dans les déplacements car les routes alternatives sont rares et éloignées. Toute intervention sur cette rue engendrera une cascade d’impacts sur les rues locales et artères alternatives.

En résumé, le mastodonte aérien du REM entraînerait une dévitalisation accélérée d’une grande partie du Nord de Mercier-Est.