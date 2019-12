Des vins pour les soupers de Noël

Les 24 et 25 décembre arrivent à grands pas. Avez-vous pensé à votre menu des Fêtes? Il y aura sûrement de la dinde, de la tourtière, des boulettes de viande, du canard et du ragoût, bref les mets traditionnels de la festive saison. Savez-vous quels vins boire avec ces plats? Corsé, aromatique, charnu? Voici les réponses à cette importante question!

Santa Cristina Chianti Superiore

Pour les plats un peu rustiques, comme la tourtière et le ragoût de pattes de cochon, on cherche un vin qui a du corps sans avoir de tannins asséchants. Ce vin italien sera leur compagnon idéal. Grand frère du Santa Cristina de Toscane, celui-ci est plus étoffé et nous vient de l’appellation Chianti Superiore, qui exige un degré d’alcool supérieur à 12 % avec un minimum d’affinage de 9 mois, dont 3 en bouteille. Élevé en cuve d’inox, il a fait aussi 10 mois de barrique de chêne. Au nez, ça sent bon les épices, les pruneaux, les cerises noires. Son côté fruité, légèrement boisé et ses petites notes animales en font aussi le partenaire idéal de notre délicieuse recette de canard.

Vin rouge, Italie

Code SAQ: 11315411

Prix: 16,45 $

Cabral Reserva Douro 2018

Vous prévoyez manger de la dinde au réveillon? C’est une bonne idée, mais quoi boire avec la majestueuse volaille? On a ici le vin idéal et, en prime, il est offert à un petit prix. Une cuvée aux arômes de fleurs blanches, de poire, de pomme jaune et d’épices typiques à la région du Douro, au Portugal. Le vin a fait six mois d’élevage en barrique de chêne français usagé, et on y distingue des notes de bois bien fondues qui iront parfaitement avec la dinde grillée. C’est un vin sec, élégant, ample en bouche et moyennement corsé, qui convient très bien aussi aux plats de poissons grillés en sauce ou de fromages à pâte semi-ferme.

Vin blanc, Portugal

Code SAQ: 12757692

Prix: 13,95 $

Francis Coppola Director’s Apocalypse Now

Vous avez envie de surprendre vos hôtes? Cette bouteille en édition limitée du vignoble de Francis Ford Coppola, le célèbre réalisateur, fera fureur! Le nom du vin évoque l’un des chefs-d’œuvre du cinéaste américain. Côté contenu, il satisfera les exigences des amateurs de vins charnus et chaleureux, sans pour autant avoir des tannins asséchants. On y trouve beaucoup de fruits noirs (cerise, mûre, bleuet), une trame de bois fondu et des notes poivrées et chocolatées. Fait surtout de cabernet sauvignon, il ira parfaitement avec les viandes rouges, comme le rôti de bœuf, les lasagnes relevées et les carrés d’agneau.

Vin rouge, Californie

Code SAQ: 14259540

Prix: 29,75 $

Recette

Canard à la façon d’Helena, farce aux figues et saucisses portugaises

Portions : 4

INGRÉDIENTS

1 canard entier Canards du Lac Brome

Beurre pommade

¼ tasse de beurre mi-salé,ramolli

2 gousses d’ail, hachées

½ tasse de vin blanc sec

Farce

¼ tasse de mie de pain

1 c. à soupe de crème 35 %

1 ¼ tasse de champignons de Paris, tranchés

3 échalotes françaises,hachées

½ tasse de chorizo, coupé en morceaux

1 c. à soupe de porto

3 c. à soupe de figues séchées macérées dans le porto durant 10 minutes

le porto durant 10 minutes 2 c. à soupe de persil, haché

Sel et poivre

PRÉPARATION

Beurre Pommade

Mettre le beurre dans un bol et le travailler énergiquement à la spatule jusqu’à ce que sa texture soit aussi souple que celle d’une pommade. Ajouter l’ail et le vin blanc. Mélanger, puis réserver.

Farce

Faire tremper la mie de pain dans la crème. Mettre les champignons, les échalotes, le chorizo, les figues (macérées dans le porto), le persil et la mie de pain essorée dans le bol d’un mélangeur, puis saler et poivrer. Pulser jusqu’à obtention d’une farce.

Canard

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Farcir la cavité du canard et bien ficeler. Déposer la volaille dans une cocotte allant au four et tartiner de beurre pommade. Enfourner durant 2 heures et tartiner régulièrement avec le mélange de beurre.

Le temps de cuisson du canard est d’environ 30 minutes par livre, ou jusqu’à ce qu’il atteigne une température interne de 180 °F (82 °C).

Service

Déposer le canard dans une grande assiette et l’entourer de légumes d’accompagnement. Décorer avec des tranches de clémentine ou d’orange grillées. Découper et servir.

Recette Santa Cristina Chianti Superiore Francis Coppola Director’s Apocalypse Now Cabral Reserva Douro 2018

Recette développée par Helena Loureiro en collaboration avec Canards du Lac Brome.