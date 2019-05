Petits paradis de plein air d’ici

Du fleuve Saint-Laurent aux montagnes des Laurentides, en passant par les vallons des régions agricoles, le Québec est un coffre aux trésors qui offre d’innombrables possibilités d’activités extérieures.

Voici six suggestions pour tous les goûts, et avec différents degrés­ d’intensité, à découvrir au cours de la belle saison.

Refuge faunique Marguerite­-­D’Youville, Montérégie

Assurément une belle découverte, le refuge faunique Marguerite-D’Youville a vraiment tout pour plaire. Avec son charmant café, son île préservée, ses sentiers bien aménagés, sa flore exceptionnelle et ses quelque 230 espèces d’oiseaux qui le fréquentent, ce refuge forme un territoire exceptionnel à seulement quelques minutes de Montréal. Le réseau compte un sentier principal et quelques sentiers secondaires pour un total de 8,4 km linéaires. N’oubliez pas vos jumelles! À moins d’une heure de Montréal.

ilesaintbernard.com

Les crêtes du mont Chauve, Cantons-de-l’Est

Le parc national du Mont-Orford est un excellent site pour les randonneurs, puisqu’il comprend un réseau de plus de 80 km de sentiers comportant différents niveaux de difficulté. Les plus belles randonnées à effectuer dans le parc sont sans contredit l’ascension du mont Chauve et le sentier des Crêtes. Toutes deux offrent des points de vue embrassant toute la région. À moins de deux heures de Montréal.

sepaq.com/pq/mor

Un rallye inusité en pédalo en Outaouais

Aménagé sur un magnifique site tout près de Wakefield, Éco-Odyssée permet de côtoyer les richesses du marais, tout en étant confortablement installé dans un pédalo, et d’apprendre à reconnaître les différentes espèces animales et végétales des lieux. Vous aurez le choix de parcourir le labyrinthe lors d’une balade contemplative ou de prendre part à un rallye éducatif (avec carte, boussole ou application mobile). Vous pourrez aussi découvrir un labyrinthe aquatique de plus de 6 km avec 64 intersections. À moins de trois heures de Montréal.

eco-odyssee.ca

À vélo le long du Saint-Laurent à Québec

Sur près de 50 km de pistes cyclables, les amoureux de la petite reine peuvent suivre le cours du Saint-Laurent grâce à ce parcours qui permet de relier Cap-Rouge à la chute Montmorency, en passant notamment par la promenade Samuel-De Champlain et les secteurs historiques et touristiques de Québec, comme le quartier du Petit-Champlain et le Vieux-Port. Un itinéraire à proximité du fleuve qui ne laisse personne indifférent! À moins de quatre heures de Montréal. quebecregion.com

Via ferrata : zen adrénaline dans Charlevoix

Le parcours Quatro du Faucon, aux Palissades de Charlevoix, propose aux 14 ans et plus, avec ou sans expérience en escalade, une aventure sensationnelle. Bien attaché à un long câble fixé à la paroi à l’aide de mousquetons, vous aurez la chance de gravir une impressionnante falaise tout en trouvant vos prises et en goûtant au plaisir de l’escalade! Admirez le paysa­ge lorsque vous traverserez le pont suspendu au-dessus d’un gouffre et détendez-vous quand vous ferez la descente en rappel et glisserez sur la longue tyrolienne au-dessus d’un lac glaciaire. À moins de cinq heures de Montréal.

aventurex.net/pages/palissadesdecharlevoix

Bien dans sa bulle au Saguenay–Lac-Saint-Jean

De mai à octobre, le Parc Aventures Cap Jaseux, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, vous réserve de belles surprises. Son emplacement de choix sur le majestueux fjord du Saguenay et la variété d’activités de plein air qu’on y propose en font un lieu unique pour un séjour réussi. Sans compter les divers types d’hébergement proposés, qui se révèlent parfois très surprenants, notamment les fameuses sphères suspendues aux arbres. Une expérience unique! À moins de six heures de Montréal.

capjaseux.com

Extraits du livre Plein air et art de vivre au Québec – 125 séjours épicuriens­, par un collectif­ d’auteurs, offert au http://www.guidesulysse.com