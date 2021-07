Le réseau 5G pourrait aider à sauver la planète

Combinée à l’Internet des objets, le réseau 5G pourrait générer d’importantes économies d’électricité. Voici comment.

Malgré plusieurs rumeurs, notamment selon lesquelles la 5G causerait le cancer ou qu’elle aurait contribué à propager un nouveau coronavirus, le réseau continue de progresser dans le monde et pourrait même contribuer à la préservation de l’environnement.

Bien qu’elle ne soit arrivée sur le marché qu’en 2019, cette technologie a été rapidement adoptée. Actuellement, des centaines de millions de personnes utilisent déjà la 5G et ce nombre devrait atteindre trois milliards d’ici 2025.

Les spécialistes soulignent que la 5G est beaucoup plus rapide et fiable que sa prédécesseure, et consomme également moins d’énergie.

«C’est beaucoup plus rapide que la 4G, ça a une latence plus faible et offre également un certain nombre de fonctionnalités qui rendent le signal 5G plus fiable et qui font en sorte qu’elle consomme moins d’énergie», a expliqué en entrevue Paul Brislen, expert en technologies et communications établi en Nouvelle-Zélande.

Moins énergivore

Cela fait ainsi de ce réseau un allié pour la préservation de l’environnement, puisqu’il permet de réduire la courbe de consommation énergétique croissante des réseaux mobiles.

Des tests menés par Ericsson et Telefónica, en Espagne, ont montré que le réseau 5G enregistrait jusqu’à 23% d’économies d’énergie dans certains groupements de réseaux informatiques, par rapport à la 4G. Alors qu’au Brésil, le nouveau réseau a enregistré une baisse de 10% de la consommation d’énergie.

En plus d’utiliser moins d’énergie que son prédécesseur, selon une étude de Huawei, la capacité élevée, l’ubiquité et la faible latence du nouveau réseau peuvent aider les industries à mettre en œuvre de nouveaux processus dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique, permettant une allocation plus efficace et plus flexible des ressources.

Cette utilisation intelligente des ressources peut aider à réduire la consommation d’énergie de plusieurs manières, telles que: d’apporter un soutien à la gestion intelligente de l’énergie, à la réduction du besoin d’espace de bureau et de déplacements professionnels, ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement efficaces en flux tendu grâce à l’analyse prédictive, etc.

Les experts s’accordent pour dire que les fonctions innovantes de la 5G et sa puissance permettent à ce réseau d’être utilisé non seulement dans les téléphones intelligents, mais aussi dans l’industrie, l’agriculture et même la santé, rendant leurs processus plus efficaces.

100x – Le réseau 5G est 100 fois plus rapide par rapport à son prédécesseur.

«Contrairement aux générations précédentes de systèmes mobiles, ses indicateurs de performance clés permettent à la 5G de prendre en charge plusieurs industries verticales telles que le transport intelligent, la fabrication, l’agro-technologie, la santé, l’éducation et bien plus encore», indique Yusuf Sambo, chercheur associé et directeur du banc d’essai 5G à l’Université de Glasgow, du Royaume-Uni.

La clé pour que le réseau 5G contribue à la préservation de l’environnement est son utilisation complémentaire avec d’autres technologies telles que l’Internet des objets, l’analyse basée sur l’intelligence artificielle et l’infonuagique, ce qui conduira à une plus grande efficacité des appareils, qui pourront désormais fonctionner de manière autonome (s’allumer et s’éteindre tout seul, par exemple).

«Le potentiel d’économie d’énergie de la connectivité 5G, couplé à la technologie IoT, est énorme», assure Paul Marshall, co-fondateur et directeur de la clientèle chez Eseye, une société spécialisée dans la connectivité cellulaire IoT.

Quatre façons par lesquelles la 5G peut aider l’environnement

Énergie

Par rapport aux tours 4G, celles du réseau 5G réduisent les émissions de CO2 jusqu’à 80% et diminuent les coûts d’exploitation de près du tiers, car elles ont moins de composants électroniques qui génèrent de la chaleur.

Gestion du trafic

Les capteurs dotés de la technologie 5G déployés dans les villes peuvent aider à surveiller la pollution générée par les voitures, ainsi qu’à améliorer les flux de circulation, ce qui se traduit par une meilleure qualité de l’air et moins de congestion.

Gestion de l’eau

La technologie 5G peut aider les technologies de capteurs à améliorer la gestion de l’eau, car elle établira l’infrastructure pour le déploiement massif de capteurs IoT capables de gérer les fuites précoces dans les canalisations, évitant ainsi le gaspillage d’eau.

Exploitation des bâtiments

L’utilisation de capteurs avec la technologie 5G dans les bâtiments, les entreprises et même les maisons peut aider à atteindre une plus grande efficacité énergétique. Parce que différents appareils peuvent fonctionner de manière autonome pour contrôler s’ils sont éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés.