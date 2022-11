Prolongement de la ligne bleue : le projet avance, appel d’offres à venir

Selon des informations dévoilées par La Presse ce 28 novembre, la Société de transport de Montréal (STM) lancerait bientôt un appel d’offres pour l’excavation par tunnelier du prolongement de la ligne bleue.

La STM aurait également choisi l’entreprise Demex pour démolir les bâtiments situés sur les emplacements des futurs édicules de station en plus de faire appel aux conseils de Clermont Gignac qui a supervisé la construction des deux grands hôpitaux de Montréal.

La STM avait lancé un avis de qualification en même temps qu’elle avait annoncé vouloir recourir à la technologie du tunnelier pour creuser le tunnel du prolongement de la ligne bleue du métro. Les entreprises ayant soumis leurs candidatures et ayant été sélectionnées pourront répondre à l’appel d’offres de la STM qui devrait être émis d’ici Noël.

Les conseils de M. Gignac qui fut le gestionnaire de deux importants chantiers à Montréal seront sollicités par la STM. Ce dernier est un ingénieur civil qui a dirigé la construction du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), et du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ainsi que la rénovation du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine.

Selon les informations de La Presse, la STM prévoit de démolir des bâtiments existants à la station Saint-Michel et aux futures stations Pie-IX (nom provisoire), Viau (nom provisoire) et Lacordaire dans les quartiers de Saint-Michel et Saint-Léonard. L’entreprise Demex de Chicoutimi aurait été retenue. Il s’agit de l’entreprise qui a démoli l’ancien échangeur Turcot ancien que des anciens hôpitaux, Saint-Luc et Montréal pour enfants.