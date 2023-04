La SAAQ recommande une méthode pour protéger les cyclistes

Alors qu’un cycliste est frappé par une portière de voiture en train de s’ouvrir tous les trois jours à Montréal, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a récemment adopté une recommandation pour prévenir ce que l’on appelle l’emportiérage. Afin d’éviter les collisions entre un vélo en mouvement et la portière d’une automobile à l’arrêt, la SAAQ suggère l’ouverture pivot.

L’emportiérage est souvent dû au manque d’attention portée par les automobilistes aux cyclistes qui arrivent et qui sont dans leur angle mort lorsqu’ils ouvrent leur porte pour sortir. Montréal, de nombreuses bandes cyclables sont installées entre les stationnements et la route pour éviter ce genre d’incident.

La SAAQ conseille maintenant aux automobilistes de procéder à une ouverture pivot dite «à l’hollandaise», car elle vient des Pays-Bas. Cette manière de faire diminue ce souci de l’attention portée aux cyclistes, car l’automobiliste doit alors ouvrir la porte avec sa main droite, celle opposée à la portière, ce qui l’oblige à se contorsionner. Il a donc davantage de chances de voir un cycliste arriver dans le rétroviseur. C’est une façon de forcer l’automobiliste à regarder son angle mort, explique la SAAQ.

L’ouverture pivot. Illustration, Gracieuseté Vélo Québec

Cette technique préventive d’ouverture de porte a été intégrée au Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR), courant 2022. À la fin du mois de décembre, les auto-écoles ont été informées de ce changement. Depuis cette date, les apprentis conducteurs sont donc formés à vérifier leur angle mort, ainsi que leur rétroviseur avant de descendre, et ils apprennent à le faire grâce à cette ouverture pivot.

Il est important d’appliquer la séquence d’exploration Observer–Évaluer–Agir en vérifiant le rétroviseur et l’angle mort avant d’ouvrir la portière. Les occupants qui s’apprêtent à descendre d’un véhicule peuvent aussi recourir à l’ouverture pivot. Extrait de la nouvelle version du guide Conduire un véhicule de promenade, de la SAAQ

Un bon début

L’éducation des apprentis automobilistes «fait partie de la panoplie de mesures qui permettront de réduire la fréquence et la gravité des blessures causées par les emportiérages», avance la directrice des programmes à Vélo Québec, Magali Bebronne. L’organisme salue la décision de la SAAQ d’intégrer cette mesure de prévention.

Du côté de la SAAQ, on déclarait en septembre 2022 espérer qu’ouvrir la portière «à l’hollandaise» deviendrait une habitude comme l’est celle de boucler sa ceinture de sécurité. En plus des 125 emportiérages recensés chaque année, en moyenne, à Montréal, Vélo Québec note que ce type d’accident est sous-reporté et n’est pas répertorié en dehors de la métropole.

Mme Bebronne juge que l’ouverture pivot est une première étape pour mettre fin au danger de l’emportiérage, mais que les pouvoirs publics devraient en faire encore davantage. Des infrastructures cyclables sécuritaires ne devraient pas longer les autos stationnées, croit Vélo Québec.

À Montréal, le Réseau express vélo sur la rue Saint-Denis est une piste cyclable en site propre, c’est-à-dire une voie réservée aux cyclistes implantée hors route. Or, sur la rue Saint-Urbain, les cyclistes qui empruntent la bande cyclable slaloment entre les véhiculent stationnés et la circulation automobile. Une autre alternative à la piste cyclable est l’installation de zones d’emportiérage, une bande qui sépare le stationnement de la piste cyclable.