Ces destinations autrefois accessibles en train depuis Montréal

Il fût un temps où le train permît au Canada de se développer et aux Québécois de se déplacer à travers la province. Aujourd’hui, le train est un moyen de transport marginal. Pourtant, le réseau ferroviaire québécois existe encore, mais nombre de ses rails ne servent qu’au fret et non plus pour les trains de passagers.

Voyagez à travers toutes ces destinations potentielles depuis Montréal, répertoriées par Métro. Seize des dix-sept régions québécoises sont reliées à Montréal par une voie ferrée et certaines de ces lignes voient émerger des projets de revitalisation.

Les rails estriens

Les rails pour les Cantons-de-l’Est depuis Montréal sont nombreux. Le tracé Montréal-Sherbrooke, inexploité depuis quelques décennies, permet de relier Saint-Jean-sur-Richelieu, Farnham, Bromont, Eastman et Magog à la métropole et à la capitale des Cantons. À l’époque où un train roulait sur ce trajet, le voyage prenait quatre heures.

Vue sur le lac Memphrémagog, depuis Magog. iStock.

Le chemin de fer de Montréal à Sherbrooke est ancien, il a été inauguré en 1852. Le dernier service de train de passagers à avoir effectué ce trajet était en 1994. Le train n’a pas survécu à la concurrence de l’autoroute 10. Cette liaison ferroviaire permettait pourtant de découvrir les Cantons de l’Est. La voie ferrée passe en effet à proximité des stations de ski de Bromont et du Mont-Orford, et des lacs Memphrémagog et Brome. Le mont Orford est le lieu d’un parc national, avec de nombreux sentiers de randonnées.

Un projet de rétablir un train entre Montréal et Sherbrooke est toujours dans les cartons. Selon les plus récentes actualités, un train de nuit serait envisagé. Celui-ci n’aurait pas Sherbrooke comme terminus, mais continuerait son chemin permettant de desservir Coaticook, puis de traverser le Vermont et le New Hampshire avant de rejoindre Portland et Boston. Sur le chemin se trouvent des destinations touristiques majeures comme le sentier international des Appalaches (qui traverse littéralement la voie ferrée), le mont Washington, point culminant du nord des Appalaches, ou encore Orchard Beach, dans le Maine.

Le mont Washington, au New Hampshire. iStock.

Les rails dans les Cantons de l’Est sont partout, la région ayant été un nœud ferroviaire pour le Québec fut un temps. D’autres chemins de fer se rendent ainsi à Windsor, Richmond, Cookshire-Eaton et Lac-Mégantic depuis Sherbrooke. De plus, après Farnham, une voie ferroviaire se dirige vers Cowansville et Sutton. Cette dernière ville est une station touristique, été comme hiver.

D’autres escapades de fin de semaine

Si un train de Montréal à Québec est déjà assuré par VIA Rail, celui-ci emprunte les voies ferrées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dont une partie du tracé longe l’autoroute 20 et passe par Drummondville et Saint-Hyacinthe. Un autre tracé existe pourtant au nord du fleuve, longeant celui-ci et permettant de relier Trois-Rivières à la métropole et à la capitale nationale.

La voie ferrée longe le Chemin du Roy sur des pans importants de son tracé. Ainsi, les rails traversent les villages de Champlain, Batiscan, Cap-Santé et Neuville, qui font partie des plus beaux villages du Québec. Depuis Trois-Rivières, un chemin de fer permet de se rendre à Shawinigan, ville voisine du parc national de la Mauricie.

Le village de Saint-Augustin-De-Desmaures, sur le chemin de fer Montréal-Trois Rivières-Québec. iStock.

Du côté ouest de la province, les rails existants permettent de se rendre jusqu’en Outaouais et à Gatineau. La ligne reliant Hull et Montréal a été ouverte en 1877. Aujourd’hui, le trajet en train de passagers n’existe plus, mais une liaison Ottawa-Montréal fonctionne encore. La ligne ferroviaire d’Ottawa à Québec en passant par Montréal et Trois-Rivières est censée devenir un TGV ou TGF dans les prochaines années.

Destinations plus lointaines

Il y a encore seulement douze ans, un train roulait de Montréal à Gaspé. La ligne était plus fréquentée que les trains se rendant au nord. Pourtant, en 2011, le train n’allait plus que jusqu’à New Carlisle et en 2013, le service s’est arrêté. Les rails entre Matapédia et Gaspé sont trop abimés.

Dans la péninsule gaspésienne, une des régions québécoises qui reçoit le plus de touristes, la mobilisation a été forte pour que ce train reprenne et elle a payé. Les rails seront réhabilités par un financement du gouvernement du Québec. Le train reliant Montréal à Gaspé

Le train de Montréal à Gaspé passait et passera de nouveau par un grand nombre de villages et villes touristiques de la région, parmi lesquelles, Carleton-sur-Mer, Bonaventure, New Richmond, New Carlisle, Percé et bien sûr Gaspé. Sur le tracé, on retrouve trois parcs nationaux et plusieurs parcs régionaux et plages à proximité.

Le parc national de Forillon, près de Gaspé. iStock.

Les trains vers des régions plus au nord que Montréal sont déjà assurés par VIA Rail, mais ils ne vont pas aussi loin que les chemins de fer leur permettent. Les rails du CN sont exploités par les trains VIA Rail, jusqu’à Jonquière, dans le Saguenay, et Senneterre, en Abitibi.

En Abitibi, les voies ferrées continuent après Senneterre, pour d’abord desservir Val-d’Or puis ensuite se rendre à Rouyn-Noranda. Depuis Senneterre, le train se rend même à Amos. D’ailleurs, l’Abitibi-Témiscamingue est pleine de lieux trippants à découvrir.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les voies ferrées permettent de relier Chicoutimi et La Baie à Jonquière. Le train VIA Rail actuel s’arrête à Hébertville, à quelques kilomètres d’Amos. Une voie existe pourtant pour relier ce village à la ville voisine. Encore mieux, le chemin de fer existant parcourt la moitié du tour du lac Saint-Jean, passant par Saint-Félicien et Roberval pour arriver à Dolbeau-Mistassini. Une voie de rail part encore plus dans le nord jusqu’à Chapais et Chibougamau.