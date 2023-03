L’intelligence artificielle crée la (fausse) arrestation de Donald Trump

Des photos de Donald Trump arrêté par la police de New York? C’est ce que laisse croire plusieurs clichés qui enflamment la toile depuis plusieurs jours. Si les montages sont particulièrement bien faits, les photos sont fausses. Son auteur, Eliot Higgins, a utilisé l’intelligence artificielle. Dans un gazouillis plein d’ironie, il s’est amusé de la situation : « Je prends des photos de Trump en train d’être arrêté en attendant qu’il soit arrêté ».

L’intelligence artificielle est de plus en plus développée pour écrire un texte, créer un cliché ou composer une musique. Les fausses images ont trompé plus d’un internaute. Sur Twitter, les utilisateurs ont beaucoup de mal à distinguer que ces clichés sont faux.

wsh ils ont vraiment arrêté Trump ou c’est des images qui datent ? Mdrrrrr pic.twitter.com/krm8hijPN1 — ALGÉRIEN ✌ ☪ (@so_mkb) March 21, 2023

Je pensais que c’était fake ces images mais non c’est réel ils ont arrêté Donald trump PTDRRRRRR pic.twitter.com/eShLelxO6i — Uno🇧🇷 (@roisym2) March 21, 2023

Donald Trump has been arrested downtown Washington DC pic.twitter.com/81su1uCsBB — erén 👾 (@BEYAWONCE) March 21, 2023 Plus de 1,4 millions de personnes ont vu ce tweet qui relaie cette fausse nouvelle

Difficile de distinguer le vrai du faux sur des images générées par l’IA. Donald Trump fait les manchettes ces derniers jours. L’ex-président pourrait être inculpé pour une affaire de paiement, avant sa victoire en novembre 2016, à une actrice de films pornographiques avec qui il aurait eu une liaison. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump affirme s’attendre à être arrêté et appelle ses partisans à manifester.