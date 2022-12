Ce que personne n’a fait avant d’utiliser l’app Lensa et ses portraits IA

Les images et portraits générés par l’intelligence artificielle font beaucoup jaser sur le web. Particulièrement ceux de l’application Lensa de la compagnie Prisma Labs. Or, personne ne semble avoir lu les termes et conditions ainsi que la politique de confidentialité de l’app qui permet au développeur d’avoir un vaste contrôle sur nos photos ainsi que les portraits générés.

L’intelligence artificielle (IA) fait de plus en plus sa place dans nos technologies de tous les jours, seulement ça demeure quelque chose d’abstrait pour plusieurs.

On nous dit que nos téléphones, tablettes, ordinateurs et autres produits apprennent de nos tendances via l’IA, mais ça reste intangible et imperceptible pour plusieurs.

Or, quand une application parvient à générer des portraits et images de nous à partir de nos photos grâce à l’intelligence artificielle, là ça devient concret!

Plusieurs sautent à pieds joints sans nécessairement avoir lu les politiques de confidentialité du développeur ainsi que les termes et conditions de leurs applications.

Bien qu’amusantes, il y a un envers à la médaille de ces applications!

Générer des portraits avec l’IA

L’une de ces applications d’IA qui fait beaucoup jaser est Lensa de la compagnie californienne Prisma Labs.

Disponible sur iOS et Android depuis 2018, cette application offre plusieurs filtres et outils pour retoucher nos photos.

Mais la fonction qui fait sa renommée et qui fait jaser est celle qui nous permet de générer des portraits de nous à l’aide de l’intelligence artificielle.

À l’aide de nos photos, Lensa est en mesure de générer des portraits fantaisistes de nous grâce à l’intelligence artificielle.

Monnayant 5$, on téléverse ensuite de 10 à 20 photos de nous dans l’application, puis celle-ci est en mesure de générer des portraits de nous dans différents styles.

On peut ainsi devenir un astronaute, un chanteur, un homme d’affaire et autres fantaisies.

Ces photos font le buzz sur les réseaux sociaux, mais attirent aussi leurs lots de critiques alors que l’application a tendance à générer des portraits hypersexualisés.

Mais là n’est pas la plus grosse critique qui est faite à l’égard de Prisma Labs.

Des politiques de confidentialités questionnables

Plusieurs se posent des questions quant à l’utilisation des données qu’ils envoient à Prisma Labs via l’application Lensa.

Ces personnes devraient lire leur politique de confidentialité et leurs termes d’utilisation avant d’en faire l’usage.

Ce qu’on a fait!

On se rend vite compte qu’on leur donne pratiquement un contrôle total sur nos données.

D’ambler, en téléversant nos images on accorde le droit à Prisma Labs de les utiliser pour:

‘’Exploiter, développer, améliorer Prisma, en plus de ses produits existants et nouveaux’’.

On peut également y lire:

Vous nous accordez une licence perpétuelle, révocable, non exclusive, libre de redevances, mondiale, entièrement payée, transférables et pouvant faire l’objet d’une sous-licence, nous permettant d’utiliser, de reproduire, de modifier, d’adapter, de traduire, de créer des œuvres dérivées et de transférer votre contenu utilisateur, sans aucune compensation supplémentaire pour vous et toujours sous réserve de votre consentement explicite supplémentaire pour une telle utilisation lorsque la loi applicable l’exige et comme indiqué dans notre politique de confidentialité.

Bref, Prisma Labs peut utiliser les portraits qu’elles génèrent à des fins publicitaires et on pourrait voir notre portrait se promener à gauche et à droite sur le web sans que nous puissions vraiment faire quelque chose.

Enfin, c’est faux. Il est possible de faire une requête pour supprimer nos données en écrivant à l’adresse courriel privacy@prisma-ai.com,

Par contre… Cette requête pourrait ne pas tout à fait être respectée.

Prisma Labs spécifie du même souffle:

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nous en avons besoin aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues ou jusqu’à ce que vous nous demandiez de les supprimer. Nous pouvons également conserver vos données personnelles pendant une période plus longue sur la base de nos intérêts légitimes, par exemple, pour nous conformer à nos obligations fiscales et légales, pour résoudre des litiges et pour faire appliquer nos accords. Même si nous supprimons tout ou partie de vos Données personnelles, nous pouvons continuer à conserver et à utiliser des données agrégées ou anonymes précédemment collectées qui ne peuvent plus être utilisées pour une identification personnelle.

Bref, si on souhaite utiliser cette application, on doit être conscient et à l’aise à laisser un contrôle quasi total sur les données qu’on y importe ainsi que les portraits qui sont générés.