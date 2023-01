Google crée une intelligence artificielle qui compose de la musique à partir de textes

Google se lance aussi dans l’univers de l’intelligence artificielle à la ChatGPT et travaille sur un projet appelé MusicLM. Grâce à une simple commande allant de quelques mots à quelques phrases, l’algorithme bêta compose une mélodie de 9 secondes à 5 minutes.

Parfois, il faut qu’une première personne ouvre la porte pour permettre à tout le monde d’entrer dans la pièce.

C’est un peu ce qui s’est passé avec ChatGPT, ce robot conversationnel dont tout le monde parle. Depuis sa mise en ligne, on voir de plus en plus parler d’intelligence artificielle et d’algorithme pousser dans divers créneaux.

Google a mis la main à la pâte et développe sa propre intelligence qui crée de la musique appelée MusicLM. Bien que ça ne soit qu’un prototype, plusieurs exemples impressionnants sont déjà en ligne sur le site web du projet.

Plus de 5000 combinaisons de musique et de texte

L’équipe de 13 chercheurs de chez Google qui s’occupe du projet MusicLM a mis en ligne un site web rempli d’exemples de leurs tests.

Bien qu’on ne puisse pas l’essayer nous-mêmes, on peut naviguer parmi les 5500 pistes musicales générées à l’aide de texte.

Si certaines descriptions sont assez précises, comme « Chanson méditative, calmante et apaisante, avec des flûtes et des guitares. La musique est lente et vise à créer un sentiment de paix et de tranquillité. », d’autres exemples sont encore plus impressionnants.

MusicLM réussit à créer une trame sonore à partir d’image et de légende d’œuvres connues.

En fait, l’algorithme de MusicLM n’a pas besoin de descriptions complexes pour créer ses mélodies, et c’est ce qui le rend si impressionnant.

Par exemple, l’intelligence artificielle peut produire une mélodie de 30 secondes seulement à partir d’une peinture et de sa légende ou générer un extrait simplement en fonction d’un lieu, d’une atmosphère ou d’un instrument.

Au moment d’écrire ces lignes, les extraits musicaux que l’on peut écouter sur la plateforme de MusicLM ne sont pas tous convaincants, bien au contraire.

Par contre, les ingénieurs de chez Google n’ont que de bons mots à dire sur les capacités de l’algorithme, qui est notamment capable de créer des sons différents pour une même description.

Il faudra encore un peu de temps à l’équipe pour peaufiner tout ça, mais c’est déjà incroyable de voir où les recherches et les progrès se dirigent.