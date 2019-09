Max Domi en pleine confiance

Dans le vestiaire du Canadien, ça ne fait aucun doute : la fin de la dernière saison a été décevante. C’est le moins qu’on puisse dire.

Le Canadien amorcera demain son camp des recrues, là où l’organisation espère trouver une ou des perles rares capables de faire le saut dans les majeurs, à défaut d’avoir réalisé un coup d’éclat cet été.

N’empêche, l’offre hostile sur Sebastian Aho a été courageuse de la part de Marc Bergevin. Mais le résultat n’a pas été celui qu’on souhaitait chez le Tricolore.

Métro a profité de la reprise des activités chez le Canadien pour s’entretenir avec l’attaquant Max Domi.

Le Canadien a raté les séries par un maigre deux points au classement, derrière les Blue Jackets de Columbus, la saison dernière; une déception pour la plupart d’entre vous. Comment vous sentez-vous à l’approche de la nouvelle saison et que devez-vous faire, en équipe, mais aussi individuellement, pour vous qualifier pour les séries?

Je crois que nous nous en sommes très bien sortis l’an dernier, néanmoins. Nous avions une bonne équipe et une bonne chimie. Nous travaillions très fort quotidiennement. C’est un groupe qui est spécial. En ayant un gardien comme Carey Price devant le filet, on se donne une chance de gagner tous les soirs.

Cela dit, nous sommes arrivées à court l’an dernier et nous ne sommes pas satisfaits de ce résultat. Mais c’est encourageant et nous avons fait plusieurs pas en avant. Maintenant, nous devons en faire quelques-uns de plus pour nous donner une chance d’accéder aux séries éliminatoires. C’est notre objectif. Et ça commence au camp d’entraînement.

Parlant du camp d’entraînement, il arrive à grands pas. Avec la présence des Cole Caufield*, premier choix au repêchage 2019, Nick Suzuki, Nick Cousins et Ben Chiarot, qui a été ajouté à la ligne bleue, comment est-ce que l’arrivée de ces joueurs va vous aider à atteindre votre objectif?

Ce sont des joueurs de hockey exceptionnels. C’est toujours bon d’avoir du renfort de la part des jeunes [recrues]. Ils vont pouvoir combler des rôles que nous ne sommes pas nécessairement parvenus à remplir jusqu’ici. Nous sommes très excités par la profondeur de notre banque d’espoirs, tant les nouveaux que les jeunes qui sont déjà avec nous. Évidemment, Nick Cousins et Ben Chiarot sont définitivement de bonnes prises. Nous ne pouvons que nous améliorer. J’ai très hâte de voir la suite. Nous sommes tous rentrés à la maison cet été et nous avons tous travaillé fort pour revenir prêts.

À quoi ressemble l’entraînement de Max Domi l’été?

J’en fais beaucoup. Je n’aime pas trop parler de mes entraînements. J’aime ça garder cet aspect pour moi. J’ai définitivement travaillé très fort et je me suis amusé. J’ai toujours cru qu’en y mettant du temps pendant la saison morte, on en était récompensé par la suite. J’ai vraiment apprécié mes entraînements et je suis prêt à recommencer à jouer.

La saison 2019 a été un sommet pour vous en carrière au chapitre des points (72), des buts (28) et des mentions d’aide (44). Est-ce que la barre des 30 buts est atteignable? Est-ce un objectif personnel pour vous?

L’important, pour moi, c’est d’être là et de jouer avec mes coéquipiers. Le reste ira de soi. C’est tout ce qui me préoccupe.

Finalement, vous avez récemment dit dans une entrevue que la pression à Montréal ne vous empêchait pas de bien jouer. Y a-t-il un élément particulier qui vous fait dire cela?

J’aime jouer au Centre Bell et j’aime l’atmosphère que créent les partisans. Ils s’attendent au meilleur de nous. Quand les attentes sont aussi élevées, on doit être en mesure d’être à la hauteur. Il faut pouvoir montrer qu’on peut les atteindre. Ça nous en demande encore plus. C’est incroyable, c’est intense, mais c’est le fun. On apprécie tout ça. C’est un honneur de jouer pour le Canadien. J’imagine que j’ai tout simplement hâte au début du camp d’entraînement.

*Il est à noter que l’entrevue a été réalisée avant que le Canadien annonce que Cole Caufield ne participerait pas au camp des recrues.