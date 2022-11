Coupe Dunsmore : les Carabins s’inclinent face au Rouge et Or au bout d’une finale dramatique

Le Rouge et Or de l’Université Laval a réussi à reconquérir la coupe Dunsmore, symbole de la plus haute récompense du football universitaire québécois, face à ses éternels rivaux les Carabins de l’Université de Montréal.

Les hommes de l’entraîneur Glenn Constantin, qui avaient l’avantage de jouer à domicile, se sont imposés 25-24 à l’issue d’un match très serré décidé sur le dernier jeu du match. Avec une égalité parfaite dans les derniers instants de la rencontre, le Rouge et Or a réussi à gérer le cadran et tenter un dernier placement pour la victoire.

Le placement a été raté mais les Carabins ont été incapables de sortir de la zone des buts offrant un simple et le point de la victoire à leurs adversaires de toujours.

Après deux échecs de suite, Le Rouge et Or participera à la Coupe Mitchell samedi prochain pour une place en finale de la Coupe Vanier, finale du football universitaire canadien.