Un Montréalais à la Coupe du monde

Environ 40 000 personnes étaient présentes pour le match entre la Tunisie et le Danemark.

Daniel Boisvert est arrivé hier après-midi à Doha. Pour son séjour d’une semaine, cet amateur de soccer montréalais assistera à sept parties de la Coupe du monde, au Qatar. C’est justement en plein match Tunisie-Danemark qu’il s’est entretenu avec Métro.

«Désolé, vous allez peut-être les entendre derrière, mais les supporteurs tunisiens sont vraiment bruyants!», mentionne-t-il en direct des gradins du Education City Stadium.

Ce dernier trépigne d’impatience de voir le Canada en action, demain, face à la Belgique. «Ce sera un excellent match et on ne sait jamais ce qui peut arriver», se contente-t-il de dire, alors questionné sur l’issue de cette rencontre attendue.

Entre les chants des Tunisiens en sourdine, Daniel Boisvert explique que l’ambiance est à la fête à Doha.

«Je n’ai pas vraiment senti de tensions politiques pour le moment. Je suis vraiment ici pour le soccer, j’ai rencontré des fans d’un peu partout dans le monde. […] De notre hôtel jusqu’au stade, c’était très festif, il y avait des chants, des drapeaux, etc. Beaucoup d’atmosphère!», ajoute le Montréalais.

«En plus, quand on est arrivés au stade, il y avait le match Argentine-Arabie saoudite qui venait de prendre fin et l’Arabie saoudite a gagné, donc les gens étaient survoltés», poursuit M. Boisvert.

«Agréablement surpris»

Certains amateurs se sont plaints, lundi, de problèmes de billetterie en marge de la rencontre de l’Angleterre face à l’Iran. Le match Danemark-Tunisie ne semble toutefois pas avoir été le théâtre de bévues logistiques.

«On a enregistré un billet électronique, le billet était dans nos téléphones et, en arrivant, il a été activé par Bluetooth. Tout s’est bien passé, la technologie a bien fonctionné», explique le Montréalais.

Pas d’enjeu non plus du côté du transport et du logement.

J’ai été surpris par l’efficacité, honnêtement. Les transports, l’accès au stade et tout. Je m’attendais à ce qu’il y ait des problèmes, mais j’ai été agréablement surpris. Daniel Boisvert, Montréalais qui est au Qatar pour assister à la Coupe du monde

«Quand je suis arrivé à l’aéroport, il y avait des autobus qui nous attendaient et, assez rapidement, on est arrivés à l’hôtel, qui est en fait un bateau de croisière dans le port de Doha», précise M. Boisvert.

Avec la chaleur avoisinant les 30 degrés Celsius, ce dernier se réjouit de pouvoir bénéficier de l’air conditionné dans un stade à ciel ouvert.

L’ambassadrice canadienne au Qatar, Isabelle Martin, aurait confié au correspondant de Radio-Canada Philippe Leblanc que 30 000 Canadiens seraient actuellement au Qatar pour la Coupe du monde.