L’Argentine écrase la Croatie

Lionel Messi et Julián Álvarez.

L’Argentine a vaincu la Croatie 3-0 en demi-finale de la Coupe du monde de soccer. Une domination totale des Argentins, qui ont contrôlé le match du début à la fin.

Lionel Messi a lancé les festivités dès la 34e minute, sur un tir de pénalité. Il s’agissait du 5e but de la compétition pour la supervedette.

Julián Álvarez a été l’autre marqueur de la sélection argentine (39e et 69e). Le premier but de la jeune sensation a été particulièrement spectaculaire, Álvarez ayant amorcé sa course en milieu de terrain.

L’Argentine affrontera le gagnant du duel France-Maroc en finale, le dimanche 18 décembre à 10h.