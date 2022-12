Les partisans du Maroc gardent la tête haute dans la défaite

Sarah Zakani et Fatima Jebour, des partisanes de l'équipe du Maroc.

La fierté outrepassait largement la déception chez les supporteurs marocains, mercredi, malgré la défaite de leur équipe nationale 2-0 aux mains de la France en demi-finale de la Coupe du monde de soccer. Ils se sont rassemblés par centaines, tout de rouge vêtus, pour assister au match en après-midi au Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib, au centre-ville de Montréal.

«C’est historique, ce qui vient de se passer», note Sarah Zakani après la rencontre. Rappelons que les Lions de l’Atlas étaient la première équipe africaine à atteindre le carré d’as d’une Coupe du monde.

«Il y avait quelque chose de symbolique, de représenter l’Afrique, le monde arabe, devant le monde entier», ajoute-t-elle, sa serviette aux couleurs de l’équipe autour du cou.

La sélection marocaine a multiplié les occasions de marquer tout au long de la rencontre, gardant ainsi les partisans au bout de leur siège. Ceux-ci ont retenu leur souffle à plusieurs reprises, alors que les Marocains bourdonnaient autour du filet français.

Ils ont joué avec leur cœur. C’étaient des soldats, des guerriers […]. On est fier d’eux. Vive le Maroc! Sarah Zakani

Tambours et chants se sont perpétués dans le centre en dépit du pointage final. On était loin de l’atmosphère mortuaire à laquelle on aurait pu s’attendre après une élimination.

«Le Maroc a fait un très grand parcours. Il a été la surprise du tournoi», déclare pour sa part Ahmed Faouzi. Plusieurs des partisans rencontrés par Métro ont souligné le statut d’équipe cendrillon des hommes de Walid Regragui.

«C’est un rêve devenu réalité», résume Sara Essafi. «Ils nous ont montré qu’on pouvait jouer avec les grands»

Ils ont unifié toute l’Afrique […]. Ressentir toute cette solidarité entre les pays africains, c’était magnifique. Sara Essafi

«On est rempli d’amour et d’émotions pour notre équipe nationale. Vive les Lions de l’Atlas!», s’exclame la danseuse et médiatrice culturelle.

Le Maroc affrontera la Croatie ce samedi 17 décembre à 10h, pour déterminer la 3e place. Pour sa part, la France se mesurera à l’Argentine en grande finale le lendemain à 10h.