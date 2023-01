Championnat mondial junior: le Canada remporte la médaille d’or

L’équipe nationale junior du Canada remporte sa 20ème médaille d’or du Championnat mondial junior de l’IIHF en battant, au bout du suspense, la Tchéquie par la marque de 3-2 grâce à un but de Dylan Guenther en prolongation.

Le Canada a profité d’une avance confortable: Dylan Guenther a d’abord ouvert la marque en 1ère période, pour le plus grand bonheur des spectateurs du Scotiabank Center à Halifax .

Sources: Twitter Hockey Canada

Lors de la deuxième période, Shane Wright a marqué le deuxième but des siens d’un magnifique tir du revers du revers, après avoir déjoué trois adversaires. En marquant ainsi le jour de son 19e anniversaire, Wright s’est offert un très beau cadeau d’anniversaire.

En troisième période, alors que l’on pensait le Canada confortablement en route vers la médaille d’or, la Tchéquie a d’abord réduit le score par Jiri Kulich à 12,30 de la troisième période. A peine une minute plus tard, Jakob Kos ramenait les deux équipes à égalité.

Malgré de nombreuses chances de part et d’autres, le score est demeuré inchangé et les deux équipes ont dû se départager en prolongation après le deuxième but de Dylan Guenther.

Le Canada et la Tchéquie se sont affrontés à 23 reprises au Mondial junior depuis 1993. Sur l’ensemble de ces rencontres, Les Canadiens n’ont perdu que deux matchs.

Le Canada avait gagné 6-2 en demi-finale du championnat contre les États-Unis. Les Tchèques quant à eux ont dû aller jusqu’en prolongation pour vaincre la Suède par la marque de 2-1, toujours en demi-finale.