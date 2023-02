La Force écartée des séries

Écartée des séries à sa première saison dans la Premier Hockey Federation (PHF) par les Beauts de Buffalo samedi, la Force de Montréal s’est reprise dimanche, arrachant une victoire à ses rivaux américains à son dernier match à domicile de la saison.

Les Beauts ont remporté le premier match du programme double, disputé samedi, par la marque de 3 à 1, enlevant ainsi toutes les chances de la formation montréalaise de se tailler une place en séries éliminatoires. La Force a cependant offert une belle performance dimanche à domicile, dominant le match qu’elle a remporté 6 à 2.

La Force a entre autres compté trois buts en troisième période, gracieuseté de Sarah Lefort et d’Alyssa Holmes, qui marquait son premier but de la saison. Kristina Shanahan a conclu le match avec un superbe tir dans la lucarne. Jade Downie-Landry, Mikyla Grant-Mentis – son troisième but de la fin de semaine – et Sarah Lefort avaient toutes les trois marqué en première période.

Deux des trois buts de la première période. pic.twitter.com/iUZ4d5x603 — La Force de Montréal (@LaForceMontreal) February 26, 2023

«Je ne pense pas que nous étions prêts à jouer hier [samedi] et nous avons fait quelques ajustements, a affirmé l’entraîneur-chef Peter Smith, à l’issue du match de dimanche. Aujourd’hui, tout le monde s’y est mis et avec cette équipe, cela fait une grande différence.»

La Force de Montréal a rejoint pour une première saison au sein de la PHF, en 2022-2023, le Six de Toronto, le Pride de Boston, les Beauts de Buffalo, le Whale du Connecticut, les Metropolitan Riveters et les Whitecaps du Minnesota.

L’équipe composée de 19 Canadiennes, dont 13 Québécoises, ainsi qu’une Américaine et une Hongroise, se rendra au New Jersey pour disputer ses deux derniers matchs de la saison contre les Metropolitan Riveters, les 4 et 5 mars.

La Québécoise Ann-Sophie Bettez est présentement au 5e rang des meilleures buteuses de la PHF avec 11 buts.