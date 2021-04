Facebook subit des pannes momentanées sur ses différents réseaux

Le groupe Facebook subi actuellement des pannes sur ses réseaux. Les pannes affectent aussi Instagram et Messenger mais ne semblent pas toucher WhatsApp.

La panne est survenue durant le point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, alors qu’il annonçait le retour du couvre-feu plus tôt à Montréal et que de nombreux Québécois suivaient son intervention.

Les systèmes sont revenus à la normale après quelques problèmes de connexion.

Is your #instagramdown? We know some people are having issues right now. We’re working on it and hope to have everything running smoothly as soon as possible.

— Instagram (@instagram) April 8, 2021