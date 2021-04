Mise à jour du contrat de services de Microsoft? Qu’est-ce que ce courriel?

Vous avez reçu un courriel de la part de Microsoft concernant une mise à jour du contrat de services? Ne vous inquiétez pas, il ne s’agit pas d’un faux courriel ou d’un message d’hameçonnage. Du moins, il faut bien vérifier l’adresse courriel de l’expéditeur!

Si l’on a un compte Microsoft, que ce soit par l’entremise d’une adresse Hotmail ou Outlook, il ne faut pas se surprendre si l’on reçoit un courriel concernant une mise à jour du contrat de service.

Microsoft met périodiquement à jour ce contrat et nous avise simplement de ses modifications.

L’un de ces courriels avait notamment été envoyé au printemps 2018.

Cette fois, c’est un envoi qui a été envoyé à la mi-avril 2021 concernant des modifications qui entreront en vigueur le 15 juin 2021.

Voici un exemple du courriel de Microsoft concernant la modification du contrat de services.

Comment savoir que c’est un vrai courriel de Microsoft?

Comme pour tout courriel que l’on juge suspicieux, le meilleur indice pour vérifier si un courriel est vrai ou faux est de vérifier l’adresse courriel de l’expéditeur.

Dans ce cas-ci, le courriel est envoyé via l’adresse msa@communication.microsoft.com, soit une véritable adresse de Microsoft.

Courriels frauduleux: comment les reconaître et se protéger?

Qu’est-ce que le contrat de services de Microsoft?

Pour n’importe quels sites ou services auxquels on souscrit, qu’il soit gratuit ou non, on doit toujours accepter des modalités. C’est un accord que l’on a avec la compagnie, en occurrence ici Microsoft, qui régit notre utilisation des produits et services avec ladite compagnie. C’est une ligne directrice de ce que l’on peut et ne peut pas faire avec le ou les services auxquels on s’abonne.

Comme bien des gens, 99% du temps, on ne lit pas ces modalités lorsqu’on s’inscrit à un site ou un service et on saute directement à accepter.

Ce sont donc ces modalités que Microsoft a modifiées et c’est pourquoi la compagnie américaine nous en informe, afin de savoir si nous sommes d’accord avec ceux-ci ou non.

Quelles sont les nouveautés du contrat de services de Microsoft

Les dernières modifications de Microsoft, au moment où l’on écrit ces lignes, seront effectives à partir du 15 juin 2021.

On peut retrouver ici l’ensemble des conditions du contrat de services de Microsoft.

Voici néanmoins un résumé des modifications apportées au contrat de services tel que partagé par Microsoft:

Dans l’en-tête, nous avons mis à jour la date de publication au 1er avril 2021 et la date d’entrée en vigueur au 15 juin 2021. Dans la section Fermeture de votre compte, nous avons précisé que lorsque vous nous demandez de fermer votre compte Microsoft, vous pouvez choisir de simplement le suspendre pendant 30 ou 60 jours, au cas où vous changeriez d’avis. Après cette période de 30 ou 60 jours, votre compte Microsoft sera fermé. En vous connectant durant la période de suspension, vous réactivez votre compte Microsoft. Dans la section Conditions de paiement, nous avons clarifié nos politiques de remboursement et la section Paiements à votre intention. Nous avons également clarifié nos politiques d’annulation si vous demandez une rétrofacturation ou un redressement auprès de votre banque pour votre paiement des Services. Dans la section Xbox, nous avons ajouté des références à des abonnements et des services particuliers, nous avons inclus les ambassadeurs dans la section Responsables de parties et clarifié les façons d’acheter des devises virtuelles de jeu. Nous avons également supprimé les sections pour Arena et Mixer, car nous n’offrons plus ces services. Nous avons ajouté Microsoft Teams à la section Skype et GroupMe. Nous avons également précisé que Microsoft n’est pas tenue d’offrir l’accès aux services d’urgence pour Skype, Microsoft Teams et GroupMe. Nous avons également clarifié vos responsabilités à l’égard des services téléphoniques mobiles ou fixes traditionnels. Microsoft Teams peut également être soumise à des frais de messagerie internationale. Nous avons ajouté un lien vers des informations sur l’utilisation d’un numéro Skype et précisé que vous pourriez avoir droit, en vertu de la loi applicable, à un remboursement, sur demande, de tout solde d’abonnement prépayé dans le cas où vous transféreriez votre numéro Skype chez un autre fournisseur. Nous avons également supprimé les sections Utilisateurs du secteur gouvernemental et Envoi et réception d’argent puisque nous n’offrons plus ces options. Dans les sections Outlook et Services Office, nous avons supprimé la section Outlook.com pour préciser qu’une adresse électronique ou un nom d’utilisateur n’est pas recyclé dans notre système ni attribué à un autre utilisateur. Nous avons également inclus une référence à l’utilisation de Bing Cartes pour Outlook. Dans la section Programme de récompenses Microsoft Rewards, nous avons clarifié les façons dont vous pouvez utiliser vos points Rewards pour faire des dons à des organismes sans but lucratif. Dans la section Avis, nous avons précisé que les informations financières fournies par l’intermédiaire des Services sont uniquement pour votre usage personnel et non commercial, et que d’autres utilisations exigent une entente distincte avec nos concédants de licence tiers. Nous avons apporté plusieurs modifications à l’ensemble des conditions pour en améliorer la clarté, corriger les erreurs de grammaire et de typographie, et mettre à jour les noms et les hyperliens ainsi que d’autres éléments semblables.

Que doit-on faire concernant ces modifications de Microsoft?

Deux choix s’offrent à nous concernant cette mise à jour du contrat de services de Microsoft.

Si l’on est d’accord avec ces nouvelles modalités, il n’y a rien à faire spécifiquement. En se connectant à l’un de nos services Microsoft à partir du 15 juin 2021, la compagnie assumera que nous les avons lues et acceptées.

Si nous ne sommes pas d’accord avec celles-ci, il faut carrément supprimer nos comptes avec Microsoft. Que ce soit notre compte Outlook, Xbox ou autres, il faudra supprimer chacun d’entre eux.

Il s’agit en conclusion de modalités plutôt conventionnelles, mais qui demeurent importantes à lire avant d’accepter ou non. Libre à nous de décider si nous les acceptons ou pas.