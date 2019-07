Les médailles des JO de 2020 faites à partir de smartphones recyclés

Le comité olympique a dévoilé les médailles des prochains Jeux Olympiques, organisés en 2020. Présentées par le directeur de la Japan Sign Design Association et de l’Osaka Design Society, lesdites médailles ont été conçues avec des smartphones recyclés.

Choisies via un concours, qui a attiré près de 400 candidatures, les 5.000 médailles sont ornées d’un dessin qui reflète « des motifs de lumière afin de symboliser l’énergie des athlètes et de celles et ceux qui les soutiennent ».

De plus, les fameuses médailles sont toutes moulées à partir de métal extrait des appareils électroménagers recyclés donnés par les consommateurs japonais ces deux dernières années. Ce projet, baptisé « médailles », a reçu le soutien et des dons de 1.300 établissements scolaires et de 2.100 magasins d’électronique à travers le Japon. 78.985 tonnes de dispositifs mis au rebut ont été collectées, dont environ 6,21 millions de téléphones portables usagés, ainsi que des appareils photo numériques, des jeux et des ordinateurs portables.

Ce concept de fabrication des médailles n’est pas propre à Tokyo 2020. Pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016, 30 % des médailles d’argent et de bronze provenaient de matériaux recyclés.