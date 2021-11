Offrir les artisans d’ici

La période des fêtes approche à grands pas et vous vous creusez la tête à savoir quoi offrir à vos proches? Démontrez-leur toute l’affection que vous leur portez en leur offrant des pièces uniques créées par des artisans d’ici.

Question de vous inspirer dans votre magasinage, voici quelques idées de cadeaux faits à la main par des créateurs locaux.

Valérie Pelletier céramiste

Simplicité et sobriété

Depuis sa sortie du Centre de céramique Bonsecours en 2019, Valérie Pelletier se consacre entièrement à la création d’objets utilitaires en céramique pour l’art de la table et la maison.

Son travail s’inscrit dans une esthétique sobre, épurée et intemporelle, inspiré par la nature et son Lac-Saint-Jean natal. Chaque pièce est soigneusement fabriquée à la main au tour de potier, dans son atelier à Montréal. À travers ses pièces, Valérie Pelletier souhaite embellir le quotidien des gens en leur transmettant le plaisir et la sensibilité que provoque chez elle le travail de l’argile et espère laisser entrer un peu de douceur et de réconfort dans leur foyer.

L’artiste, qui collabore entre autres avec Geneviève O’Gleman et Marée Chandelles sur des produits exclusivement conçus pour leur clientèle, participera au marché de Noël organisé par la Virée des ateliers, qui se tiendra du 10 au 12 décembre prochain. En plus de pouvoir vous les procurer via sa boutique en ligne, les pièces de la céramiste sont disponibles dans plusieurs points de vente au Québec et au Canada.

Conceptions Sarrah

Ornements ludiques

Roulotte vintage, lutin, renard, licorne, ours polaire… les ornements signés Conceptions Sarrah sont idéaux pour agrémenter de façon ludique et personnalisée votre décor des fêtes – ou tout au long de l’année!

Conceptions Sarrah est on ne peut plus fière d’être une compagnie du Québec qui confectionne soigneusement à la main chacun de ses ornements, tous plus originaux les uns que les autres, inspirés autant par les aliments que les animaux, sans oublier les personnages féériques et les sports. Son équipe se dévoue réellement pour vous offrir une qualité irréprochable!

Outre les pièces présentées par le biais de sa boutique en ligne, l’entreprise est aussi encline à réaliser des commandes spéciales. De plus, chaque semaine, une nouveauté est rendue disponible durant 24 heures seulement (l’ornement 24 h), soit du lundi au mardi 20 h. Faites vite!

Rütrafe | Joailliers Musiciens

Pouvoir et énergie

Couple de créateurs unis dans la vie comme dans la musique et l’atelier, Sandra Ulloa et Claudio Rojas, deux joailliers montréalais, ont fondé l’atelier Rütrafe afin de réaliser leur passion : la création et la conception de bijoux.

Directeurs artistiques et musiciens professionnels évoluant au sein du quatuor Surkalén « EthnoFusion » (surkalen.ca) depuis 2009, ils se sont forgé une solide carrière musicale à Montréal. Parallèlement, ils ont commencé à explorer la création des bijoux en argent sterling 9.25 et pierres semi-précieuses, avec tout le pouvoir et l’énergie qu’elles procurent.

Joaillerie écoresponsable, Rütrafe conçoit des bijoux minimalistes et des pièces uniques faites à la main avec amour. La mission que s’est donnée l’établissement : embellir vos vies et améliorer votre énergie. Découvrez leurs créations en vous rendant à leur tout premier atelier-boutique, situé au cœur du Plateau-Mont-Royal!

Roxane Charest Atelier

Douceur et beauté

Créée en 2019 à Montréal, Roxane Charest Atelier propose des objets en céramique pensés pour la vie de tous les jours. Dessinés dans des formes sinueuses et fluides, ils inspirent la lenteur et invitent à savourer le moment présent.

Une variété de pièces est ainsi conçue pour vous accompagner avec douceur et beauté, tout au long de la journée, dans une signature minimaliste apaisante, intemporelle et singulière. Inspirées du roc et de la matière, les différentes pièces se déclinent en trois teintes : brun-noir, vieux rose et gris clair. Produite en petites séries sur le tour de potier ou façonnée à la main, chacune est unique et réalisée pour vous et avec soin.

Roxane Charest Atelier : la beauté dans la simplicité et l’ambition de ralentir… pour l’apprécier. (Psst! Surveillez la vente de Noël qui s’en vient à l’atelier du 10 au 12 décembre prochain!)

Diane Balit

Créativité et minutie

Œuvres uniques de grande valeur, les montres pour hommes et femmes signées Diane Balit – peintes à la main sur des pièces de cuivre émaillé – dénotent la créativité et la minutie de l’artiste canadienne originaire de Montréal et à la renommée internationale.

Que vous soyez un simple amateur ou encore un collectionneur d’expérience à la recherche de créations authentiques, les montres issues de l’atelier de Diane Balit sauront certainement vous émerveiller et vous surprendre. D’allure contemporaine, les impressionnants dessins réalisés par l’artiste sont faits à l’aide de fines plumes et de pinceaux miniatures.

Diane Balit : pour le plaisir de porter un bijou unique qui joint l’utile à la beauté intemporelle de l’art! Informez-vous quant aux prochaines expositions auxquelles participera la créatrice de renom – qui se dérouleront entre autres à Brossard, Québec, Montréal et Toronto – en visitant le site Web de cette dernière.

Fab’

Durabilité et personnalité

Fondée en 2016 par Fabrice Lallemand, photographe professionnel amoureux de l’artisanat et du travail manuel, Fab’ mise sur ses créations de maroquinerie pour encourager les consommateurs à choisir des produits durables et fabriqués ici même, au Québec.

Fab’ agrandit sa famille d’accessoires et lance sa première collection pour homme, composée de portefeuilles, porte-cartes, porte-clés et de ceintures. C’est dans un style épuré et indémodable qu’on reconnaît la marque de fabrique de ce jeune entrepreneur montréalais. C’est avec un grand souci du détail que cet artisan passionné confectionne ses créations à partir de cuirs pleine fleur certifiés écoresponsables.

Si vous cherchez une idée cadeau originale, sachez qu’il est possible de personnaliser la plupart des produits Fab’, disponibles chez plusieurs détaillants et via le site de l’entreprise. Voilà une belle façon d’offrir un présent unique, pratique, durable et personnalisable pour les fêtes!

Chantal Parisien Céramiques

Design fonctionnel

Des pièces aux formes généreuses qui accompagneront, avec distinction, vos moments privilégiés, petits et grands. Le design au service de la fonction; voilà ce que propose Chantal Parisien, céramiste, artisane, entrepreneure et potière!

Que ce soit pour le café du matin, le tajine du souper entre amis ou l’ingénieux bol à noyaux qui facilite le partage (à moins qu’on décide de tout garder!), les œuvres de Chantal, créées et fabriquées dans son studio du quartier Villeray, sont toujours conçues et traitées avec le même soin. Après tout, le café est bien plus réconfortant quand la forme qui le contient épouse harmonieusement la main et que la lèvre du bol est douce et invitante…

Afin de partager sa passion et son savoir-faire, Chantal ouvre son espace de travail dans le cadre de cours et d’ateliers spéciaux. Informez-vous par rapport à ses événements d’avant les fêtes et réservez votre place via son site!

Kobak Bijoux

Élégance et sensualité

Ania et Kinga Kobak, deux sœurs et meilleures amies basées à Montréal, sont à l’origine de Kobak Bijoux, qui propose des pièces brodées originales des plus colorées appréciées du Canada à l’Italie, en passant par la France, Israël, l’Angleterre et les États-Unis.

Les véritables œuvres d’art de Kobak Bijoux, c’est un travail délicat et un mélange subtil de cordons de textile soyeux et des plus fins matériaux, tels que les pierres semi-précieuses, le cristal Swarovski, l’argent sterling ainsi que les perles japonaises. Les pièces, réalisées en exemplaires uniques ou en petites séries par des techniques de broderie, sont cousues à la main par Ania et Kinga Kobak elles-mêmes dans leur atelier de Montréal.

Chaque pièce est extrêmement sensuelle, élégante et luxueuse. Ces bijoux, étonnamment légers et faciles à porter, sont personnalisés pour convenir à chaque tenue et occasion. Discrète ou extravagante (ou peut être le deux)? À vous de choisir!

TDN Créations

Minimalisme raffiné

Joaillière depuis 2009, Trang Dai crée directement à partir de la matière première, soit l’or et l’argent, recyclée ou de provenance équitable. Ses bijoux, entièrement faits à la main dans son atelier à Montréal, sont à la fois minimalistes et raffinés.

Originaire du Vietnam, Trang Dai est de ces personnes qui ont appris dès l’enfance à s’adapter à toutes les situations qu’elle a trouvées sur le chemin de sa terre d’accueil. Ses bijoux, petits objets d’art empreints de poésie, témoignent de son parcours et expriment la force des liens humains et le plaisir des moments partagés. C’est cette ouverture sur le monde que TDN Créations célèbre à travers la création de chacune de ses pièces.

Du 10 au 12 décembre, profitez de la Virée des Ateliers pour venir rencontrer Trang Dai dans son atelier et jeter un œil sur ses œuvres, qui plaisent aux plus jeunes comme aux personnes d’expérience.

Miraky Design

Signature distinguée

Artiste dans l’âme depuis sa naissance, Marie-Josée Francoeur a travaillé une quinzaine d’années comme designer de mode pour finalement bifurquer vers l’ébénisterie et fonder Miraky Design en 2008.

Intéressée par la transparence depuis plusieurs années – et souhaitant pousser plus loin son besoin de création -, elle a cherché à développer une technique qui lui permettrait de jumeler peinture, textures (plumes, parchemins, fils de cuivre…) et détails raffinés. En créant – bijoux, parfumeuses, urnes, couteaux, et cetera – à partir de matière et bois d’ici, elle en vient à composer un équilibre parfait des formes et des couleurs, qui suscite d’emblée des sentiments chez la personne qui l’utilise.

Venez la découvrir au Marché de Noël de la Virée des ateliers dans son atelier de Montréal, ou encore en visitant un de ses nombreux points de vente. Miraky Design, la signature qui se distingue!

Dominic Dufour joaillier

La passion jusqu’au bout des doigts

Dominic Dufour œuvre dans le domaine de la joaillerie depuis près de 20 ans. En 2011, il a réalisé un rêve qu’il chérissait depuis la fin de ses études, soit de donner une vitrine aux bijoux de joailliers québécois.

Diplômé de l’École de joaillerie de Montréal, il en assume maintenant la présidence. Depuis 10 ans, il partage son espace avec sa conjointe, Mylène Blanchet. Tous deux sont propriétaires de la boutique de métiers d’art nous • vous • ils, lieu de création et de diffusion unique au Québec où sont représentés près de 100 artisans professionnels. On y offre entre autres des services de création sur mesure – selon les goûts et le budget des clients -, de réparation et de remodelage à partir d’anciens bijoux.

Les bijoux signés Dominic Dufour sont offerts dans sa boutique de Rosemère ainsi que dans plusieurs autres points de vente. Il est aussi possible de vous procurer l’une de ses créations directement par le biais de sa boutique en ligne.

Harricana

Luxe écologique

Lancée en 1994 par Mariouche Gagné, Harricana valorise une mode écoresponsable. Depuis sa fondation, la marque écoluxe a épargné la vie de plus de 1 000 000 d’animaux en donnant un second souffle à plus de 100 000 manteaux, carrés de soie, cachemires et robes de mariée.

C’est grâce à sa profonde compréhension des tissus, des couleurs et des matériaux, ainsi que son engagement à concevoir des pièces uniques et flatteuses, que la créatrice parvient à réinventer les vêtements, elle qui permet aux plus belles matières d’ainsi retrouver une seconde vie et se transformer en pièces uniques, prouvant que la mode aussi peut être durable.

En optant pour la marque Harricana, vous offrez un produit de mode écologique, luxueux et fonctionnel aussi doux pour le consommateur que pour l’environnement. Faites profiter vos proches de l’héritage des grands espaces et des traditions canadiennes!

La Bête

Inspiration animale

Créatrice des plus inspirées, Johanne Champigny propose des pièces uniques. Osez être vous-même en portant un de ses accessoires exclusifs entièrement fabriqués à la main à partir de cuir recyclé!

Telle une bête en cage à qui on a ouvert la porte afin de lui redonner sa liberté, la créatrice écodesigner Johanne Champigny laisse libre cours à son instinct afin de créer des pièces uniques, avec toute la douceur et la fougue d’une bête – d’où le nom de son entreprise.

La Bête : des accessoires écoresponsables fabriqués ici même, dans la belle province de Québec. Osez porter un bijou confortable et à votre image, tout en affichant votre élégance et votre extravagance. En ligne ou sur rendez-vous à son atelier-boutique, découvrez les pièces de La Bête et profitez de son service de création sur mesure!

Peu importe l’occasion, offrir une pièce unique faite à la main ne fait pas uniquement plaisir à la personne qui la reçoit; par ce geste, vous encouragez aussi les artisans d’ici dans leur création, eux qui ont eu à traverser – et traversent toujours pour certains – une crise sans précédent, contre vents et marées.

Joyeuses fêtes 100 % québécoises!