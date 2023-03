Ma chère Maman, c’est à ton tour… Partie 2

La fête des Mères approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi lui offrir? Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de trouver LE cadeau qui soit à la hauteur de cet être d’exception, une maman ne demandant bien souvent rien en retour de ses incalculables attentions à l’égard de ses enfants.

Moment de détente, produit d’exception, bijou unique ou plaisir coquin (!) – vous trouverez certainement chez les entreprises que nous vous présentons dans ce dossier l’item qui saura faire rosir de bonheur les joues de celle qui vous a tant donné!

Lambert

Une nouvelle collection d’inspiration estivale

Certifiés PETA, les sacs et accessoires Lambert sont conçus pour ceux et celles qui refusent les compromis entre la durabilité, le style, l’élégance et la fonctionnalité. Les produits Lambert sont conçus dans le but de faciliter le quotidien des gens grâce à leurs multiples fonctions jumelées à leur côté chic, confortable et tendance.

La nouvelle collection Villa Flora de Lambert est inspirée de la période estivale et de ses belles couleurs vives. Elle rappelle les petits plaisirs d’été et donne un avant-goût de cette saison ensoleillée. Découvrez les silhouettes tendances Maude, Tina, et Heidi!

Que ce soit pour la maman active, la femme professionnelle ou la fashionista, Lambert aura assurément le sac qui saura vous plaire!

Découvrez-en plus au designlambert.com.

Boutique Brock-Art

Des idées cadeaux originales et locales

Pour souligner la fête des Mères, Boutique Brock-Art a fait le plein d’idées cadeaux originales et locales!

On vous propose d’offrir un moment de détente et de bien-être bien mérité à la maman que vous souhaitez gâter; les produits pour le bain et le corps de Dot&Lil sont tout désignés pour remplir cette fonction! Cette gamme de produits cosmétiques naturels est confectionnée à la main avec le plus grand soin ici même, à Montréal.

Les artisans de Dot&Lil s’inspirent de la nature et de l’univers des fleurs pour créer des produits aux fragrances délicates qui sont vendus à l’unité ou, encore mieux, sous forme de jolis coffrets cadeaux. Chez Boutique Brock-Art, vous trouverez en particulier le coffret de laits de bain ou le trio de bougies faites d’un mélange de cire de soya pure à 100 % et d’huiles botaniques. Un moment détente assuré!

Découvrez-en plus au boutiquebrockart.com.

La Vie en Rose

Tout pour le bonheur de maman

À la recherche du cadeau idéal pour une maman chère à vos yeux? Chez la Vie en Rose, vous trouverez certainement de quoi faire son bonheur!

Des ensembles de détente en satin aux pyjamas si doux qu’on voudrait les porter toute la journée, la collection regorge de pièces aussi adorables que confortables, parfaites pour la fête des Mères. Maman sera sous le charme de leurs teintes pastels et de leurs imprimés printaniers, qui rappellent que la saison chaude est à nos portes.

Quels que soient ses goûts, vous ne serez pas à court d’options avec une telle variété d’articles. En cas de doute, vous pourrez toujours orienter votre magasinage vers la carte-cadeau, une petite attention qui lui donnera la liberté de choisir elle-même quelque chose qui lui fera plaisir et qui lui décrochera assurément un sourire.

Découvrez-en plus au lavieenrose.com.

Solios Watches

Une alternative élégante et responsable

Solios transforme l’énergie renouvelable en un accessoire qui ajoutera de l’élégance à votre poignet. Toutes les montres Solios sont alimentées à l’énergie solaire et proposent une charge de six mois avec seulement deux heures d’exposition à toute source de lumière! Dites adieu aux batteries déchargées et au gaspillage avec une alternative élégante et sans tracas.

Jeune entreprise québécoise, Solios est la première entreprise horlogère au monde à être certifiée B Corp.- une certification haute en exigences environnementales et sociétales. Ses caractères durable et respectueux de l’environnement en feront le parfait accessoire mode à offrir à votre maman cette année. Une belle façon de l’introduire à la consommation responsable!

Suggestion de l’équipe : le modèle Mini, avec le cadran blanc et le bracelet en maille couleur or rose. Le modèle chouchou de nos clientes!

Découvrez-en plus au solioswatches.ca/fr/.

Hôtel Montfort

Ressourcement en zone nature

L’Hôtel Montfort propose à travers ses chambres apaisantes et convenant à tous les besoins une expérience de ressourcement en zone nature qui vous charmera à coup sûr; il laisse une grande place au patrimoine bâti et son restaurant comblera vos papilles gustatives!

Vous êtes invités à vivre une escapade des plus extraordinaires à Nicolet, dans la région du Centre-du-Québec, à proximité de centres urbains tels que Trois-Rivières. Le personnel de l’Hôtel Montfort Nicolet offre un service impeccable et un accueil chaleureux qui répondent à vos besoins, que ce soit pour un voyage en amoureux, entre amis ou entre collègues.

L’Hôtel Montfort est également une destination corporative de choix : grâce à son centre de congrès, l’hôtel peut accueillir des événements d’envergure tels que des salons, des congrès ou encore des conventions. Prendre du temps pour soi, c’est le souhait de l’établissement lorsqu’il vous accueille!

Découvrez-en plus au hotelmontfort.ca.

Mademoiselle Curvy

Le style en taille plus

Mademoiselle Curvy est une nouvelle boutique québécoise de mode taille plus à découvrir sans équivoque offrant des vêtements pour les femmes habillant de 14 à 24 ans. Avec des styles au goût du jour, colorés, aux coupes flatteuses et à prix abordables, on y trouve de tout : robes, hauts, vestons, pantalons, jeans, leggings, vestes, manteaux, lingerie, bijoux, sacs à main, accessoires et plus encore!

Une première boutique physique a ouvert ses portes à Beauharnois en octobre 2021 et une deuxième succursale ouvrira au printemps 2023 à Terrebonne. Il est également possible de magasiner en ligne.

Les vêtements, majoritairement importés de Los Angeles et New York, sont d’une très belle qualité et sont appréciés par une large gamme de clientèle, qu’elle soit jeune ou moins jeune. L’accueil chaleureux et personnalisé en boutique est particulièrement apprécié!

Découvrez-en plus au mademoisellecurvy.com.

Place Versailles

De tout pour tous les goûts

Dorlotez votre maman ce dimanche 14 mai 2023 à l’occasion de la fête des Mères!

Profitez de plusieurs restaurants ou bien gâtez-la en lui offrant un vaste choix de cadeaux dans l’une des nombreuses boutiques; il y en a pour tous les goûts!

Place Versailles, à l’angle de la rue Sherbrooke Est et du tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine; là où le métro s’arrête à la porte, sortie Radisson.

Découvrez-en plus au placeversailles.com.

Savonnerie M’Nonga d’Amour

Offrez amour et douceur à votre mère!

À l’occasion de la fête des Mères, la Savonnerie M’Nonga propose de nombreuses idées cadeaux afin de célébrer les mamans qui le méritent tant!

Vous y trouverez par exemple le coffret Cléopâtre, composé d’un lait de bain, d’un savon naturel délicatement parfumé aux huiles essentielles et d’une éponge luffa. Maman sera reconnaissante pour ce cadeau qui la transportera dans un monde de douceur et de détente!

Vous aimeriez la surprendre? Pour une expérience créative inoubliable, le samedi 20 mai, un atelier de fabrication de savon est organisé pour souligner la fête des Mères! Leur belle équipe vous accueille du mardi au dimanche pour vous conseiller et vous faire visiter l’atelier de fabrication situé au 3475, boulevard Saint Laurent.

Découvrez-en plus au savonneriemnda.com.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.