Tout pour le parfait bachelorette party!

Vous ou une de vos copines vous apprêtez à vous faire passer la bague au doigt et aimeriez vous éclater entre amis avant la cérémonie?

Quels que soient votre style et vos goûts, vous serez à coup sûr en mesure de souligner vos fiançailles comme il se doit grâce aux entreprises ci-dessous, qui proposent autant d’activités pour le parfait bachelorette party qu’il existe de futures mariées!

Atelier végétal

L’activité idéale

Atelier végétal est un fleuriste en ligne. Les fleurs locales de saison, fraîchement coupées ou minutieusement séchées sont toujours priorisées. Bouquets, accessoires, décorations d’événements et ateliers DIY sont offerts.

Les ateliers créatifs, à la carte ou conçus sur mesure figurent parmi leurs spécialités. Vous pourrez entre autres réaliser une couronne florale pour les cheveux, un bouquet lié, une couronne décorative, etc. Vous profiterez d’une courte présentation des variétés utilisées et de leur entretien, suivie d’une démonstration truffée de trucs et astuces du métier avant de pouvoir à votre tour saisir le sécateur et devenir fleuriste d’un jour! Tous les matériaux sont fournis et chacun repart avec sa création.

C’est une activité originale et idéale pour les bachelorettes partys, le team building en entreprise, les partys de bureau, etc. L’équipe d’Atelier végétal se déplace à domicile et en entreprise ou vous reçoit à son atelier situé dans le quartier Hochelaga à Montréal.

Pour plus d’info : ateliervegetal.ca!

Montréal Twerk (avec Gabriela)

Sortez de votre zone de confort!

Sortez la future mariée de sa zone de confort avec un cours de twerk : une activité unique et amusante pour passer un moment mémorable en gang! Vous profiterez de l’occasion pour explorer votre féminité, vous lâcher lousse et apprendre à bouger vos hanches avec ce style de danse qui ne cesse de gagner en popularité.

Montréal Twerk offre un forfait spécial pour les enterrements de vie de fille : vous apprendrez les bases du twerk et une chorégraphie avec un cours privé pour vous! Une bouteille de mousseux est incluse pour faire un tchin-tchin ensemble.

Pour celles qui désirent immortaliser le moment, une photo de groupe est prévue pour la fin du cours. Fous rires et plaisir garantis! Aucune expérience en danse ni en twerk n’est nécessaire pour participer à l’activité.

Pour plus d’info : fr.montrealtwerk.com!

Montréal-locationbateaux

Événement grandiose

Pour un événement unique, original et inoubliable, quoi de mieux que vivre le tout à bord de l’un bateau sur le lac Saint-Louis!

Musique, ambiance festive et photos mémorables assurées! Pour qu’un moment devienne un souvenir, soyez créatif et innovateur. Tout est possible; il vous suffit de le proposer à l’équipe!

Réservez sans plus tarder l’une des embarcations et laissez-vous guider par l’un des capitaines chevronnés, qui ne souhaitent qu’immortaliser cet événement de façon grandiose!

Pour plus d’info : montreal-boatrentals.com!

Bar Zoé | Fondues, Karaoké et Cocktails

Pour une soirée des plus festives!

Préparez-vous pour un véritable festin en vous présentant au Bar Zoé | Fondues, Karaoké et Cocktails.

Tous les jeudis, c’est ladies night et pour 34 $, vous obtiendrez une fondue chinoise (bœuf, poulet et porc) à volonté avec une salade maison, une pomme de terre au four, des légumes du moment et six sauces, en plus d’une flûte de mousseux Moscato!

C’est le jeudi que les dames ont accès à ce menu spécial (34 $ sans mousseux le dimanche et 40 $ sans mousseux les mercredi, vendredi et samedi). À partir de 20 heures, c’est le moment parfait pour chanter vos succès favoris, puisqu’on poursuit la soirée en karaoké jusqu’à 3 heures du matin!

Pour plus d’info : barzoe.com!

Arabesque Burlesque

Extravagance, sensualité et comédie

Arabesque Burlesque a créé des expériences burlesques à la carte pour les futures mariées et leur entourage qui correspondent parfaitement à son budget et à ses rêves les plus glamour!

Le burlesque est un art où l’on trouve un mélange d’extravagance sexy, de sensualité et de comédie. Rejoignez l’équipe dans ses studios d’inspiration speakeasy pour un aperçu authentique du burlesque montréalais.

Pour plus d’info : arabesqueburlesque.com!

Aventures Plein Air

Une célébration parfaite

Bachelorettes, soyez prêtes, car c’est parti pour une célébration parfaite chez Aventures Plein Air!

Quelques heures de bain de soleil et de sports nautiques à bord du bateau moteur avec instructeur; safari jeep jusqu’au sommet pour visiter le village des 120 huskies; pool party et plage de sable en profitant des embarcations nautiques (canot, kayak, pédalo, planche à pagaie); croisière cocktail « bulles et sushis » sur ponton; concours de bûcheronnes et souper gastronomique; randonnée canicross et souper gastronomique avant la soirée danse dans votre condo; nuitée, déjeuner et journée détente au centre de soins (bains, spa nordique, massages, facial, baignade au lac, etc.); lancer de hache et dégustation vin et fromage dans la cave à vin…

Tous ces choix s’offrent à vous pour organiser votre escapade festive en hommage à la future mariée en un seul endroit!

Pour plus d’info : aventurespleinair.com!

