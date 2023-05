En route vers l’Est-du-Québec! (partie 2)

L’Est-du-Québec est une région vaste qui s’étend le long du fleuve Saint-Laurent, en passant par le Bas-Saint-Laurent jusqu’à la Gaspésie, et qui offre des paysages à couper le souffle avec des lieux de villégiature formidables. Vous prendrez la route de l’Est-du-Québec durant vos vacances estivales?

Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Petit Métis

Cet été, reconnectez avec la beauté!

Petit Métis souhaite ajouter de la magie à vos vacances de rêve dans le Bas-Saint-Laurent / Gaspésie.

Né d’un désir de vous recevoir dans un endroit à l’image de la communauté, c’est-à-dire plein de beauté, de design et vitalité, l’équipe a eu envie de vous faire décrocher pour mieux vous (re)connecter avec la nature sauvage, mais surtout avec des humains créatifs, allumés et toujours partants pour un 5@7 en contemplant les plus beaux couchers de soleil.

La station balnéaire Petit Métis offre cabines et chalets douillets entièrement rénovés au goût du jour. La vue imprenable sur le fleuve et l’accès à une plage privée sauront vous charmer. À la buvette, la sommelière Maude et le chef Tom vous accueillent avec des produits locaux gourmands et une sélection de bières et vins choisis avec soin.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au petitmetis.com!

Chic-Chocs Glaciers

Curiosités alimentaires

Chic-Chocs Glacier est un concept de comptoir alimentaire unique en son genre.

Une gamme complète de curiosités alimentaires est préparée avec des produits locaux et des amalgames de techniques anciennes et moléculaires pour offrir des saveurs uniques, des textures inédites et des présentations originales, parfois même ludiques.

Ça commence avec les glaces à l’azote tel que Rose Noir, Crème Brûlée ou Je suis un Arbre, puis les Cold Dogs, préparés avec des pains briochés chauds et offerts avec une sélection de condiments tels que la marmoutarde à l’argousier, le fruit-chop de pimbina ou la relish bleue (bleuet, maïs et épices). Il y a aussi des Arbrapapas aux essences d’arbres et des YogaSodaMan et des barbotines que l’on peut aromatiser à son goût à partir d’une sélection de saveurs originales faites maison. Sans oublier les Chic-Chaud to Go! tel que le Général Tao-Côté fait d’Argousier et d’ail noir et Chic-Taouk!

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au facebook.com/chicchocsglacier!

Évasion Nature Petite-Vallée

Vivez la Gaspésie authentique

Des artisans d’expériences plein air vous proposent des sorties plein air guidées, de la location d’équipement, un éventail d’hébergement et des forfaits sur mesure aux saveurs gaspésiennes.

Que ce soit pour décrocher entre amis ou pour le travail, Évasion Nature Petite-Vallée vous accueille quatre saisons à son auberge ou encore à ses charmantes maisons de campagne. À vélo ou en randonnée, partez à la recherche des plus beaux points de vue. Vous pourrez louer des vélos de montagne, des fatbikes ou encore des raquettes pour toute la famille.

C’est dans une ambiance à la fois décontractée, professionnelle et festive à ses heures qu’on vous y accueille. Séjours d’affaires et de groupes disponibles. Raquette, ski de fond, forfaits motoneige, randonnée, vélo… décrochez du quotidien, entre mer et montagnes.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au evasionpetitevallee.com!

Mandoline Hybride

Passez à L’Hybride!

Mandoline Hybride vous invite à passer à L’Hybride — café & librairie.

Situé à Marsoui, l’établissement est ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 15 h, ainsi que les samedis de 10 h à 16 h, dans une ambiance chaleureuse et décontractée!

Avec des partenaires locaux et une gamme de produits entièrement québécois, L’Hybride espère rallier les personnes en télétravail, les touristes de passage, les rêveuses·eurs d’après-midi et les habitué·e·s du village autour de sa sympathique offre.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au mandolinehybride.com!

Camping de la Falaise

Décrochez du quotidien, entre mer et montagnes.

Le Camping de la Falaise, à Petite-Vallée en Gaspésie, vous réserve un accueil chaleureux et une ambiance décontractée.

Avec une vue sur l’estuaire du Saint-Laurent et un accès au bord de la mer, c’est VOTRE destination pour une escapade à la fois sociale et ressourçante, coucher et lever de soleil sur mer inclus!

Des installations récentes, des sites et des activités pour tous les goûts ainsi que de grands espaces sont mis à votre disposition. Des roulottes prêtes-à-camper sont aussi disponibles et entièrement équipées!

Situés à mi-chemin entre le Parc de la Gaspésie et le Parc Forillon, des sentiers de randonnées sont aussi accessibles à proximité. Vous retrouverez à deux pas : plage de sable, terrain de tennis, terrain de jeunes pour les petits et les grands, théâtre d’été, Festival en chanson de Petite-Vallée, location de vélo, lacs pour la pêche et bien plus.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au evasionpetitevallee.com!

Hostellerie Baie Bleue

Lieu de vie et de rencontres

Hostellerie Baie Bleue est un hôtel ralliant à la fois la clientèle familiale et affaires qui vous propose un large éventail de types d’hébergement : des chambres, des suites ainsi que des lofts et chalets.

Nichée entre la montagne du Mont Saint-Joseph et la Baie-des-Chaleurs, l’entreprise offre un paysage pittoresque qui fera de votre séjour des vacances inoubliables. Les clients sont invités à se détendre et à relaxer dans un cadre calme et envoûtant avec une vue imprenable sur la baie; ils sont également invités à profiter d’une véritable expérience de loisirs, de plaisir, de gastronomie et de bien-être dans l’enceinte des installations.

L’Hostellerie Baie Bleue vous offre une expérience alliant confort et convivialité. Que vous soyez routard, voyageur solitaire, par affaires ou en famille, cet hôtel au service haut de gamme répondra à toutes vos attentes. Plus qu’un hôtel, la Baie Bleue vous offre un lieu de vie et de rencontres.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au baiebleue.com!

Atkins & Frères

Le plaisir comme point de départ et destination

Atkins et Frères est une entreprise familiale artisanale productrice de poissons fumés et de produits de la mer de la région côtière de la Gaspésie, au Québec.

Échanger, communiquer avec les adeptes est un véritable cadeau pour les artisans de l’endroit et offrir leurs produits directement à partir de l’atelier est un vieux rêve qui s’accomplit.

Né du plaisir de ses créateurs au sens du partage inégalé, l’établissement utilise une approche culinaire distincte et offre une gamme de produits signature de haute qualité.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au atkinsetfreres.com!

Chalets Nautika

La Gaspésie, sans compromis.

Design scandinave en plein coeur de la Gaspésie!

Les Chalets Nautika vous offrent une vue plongeante sur la baie de Gaspé, le parc Forillon et les astres infinis. Se trouvant à 15 minutes de Gaspé et à 30 minutes de Percé et Forillon, ainsi qu’à proximité de nombreux attraits touristiques, les installations du site sauront vous divertir.

Les Chalets Nautika vous proposent un décor panoramique spectaculaire inégalé pour que vous expérimentiez la Gaspésie sans compromis. OUVERT À L’ANNÉE!

Pour en apprendre davantage, rendez-vous au chaletsnautikagaspesie.ca!

