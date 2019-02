Sécurité des piétons: Valérie Plante «intensifiera» les efforts

Vivement critiquée par des citoyens et des élus pour la piètre qualité du déneigement dans la métropole, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a soutenu lundi qu’elle «intensifiera les interventions en matière de sécurité et de confort des piétons au cours de la prochaine année» et ce, particulièrement «dans le centre-ville».

«Déjà, de nombreuses actions ont été mises en œuvre en ce sens et je vais m’assurer, en 2019, que nous redoublions d’efforts afin de favoriser des aménagements qui répondent aux besoins des usagers les plus vulnérables», a expliqué celle qui est aussi mairesse de l’arrondissement de Ville-Marie, dans une déclaration écrite.

À la fin janvier, Valérie Plante avait lancé un signal d’avertissement à tous les arrondissements en matière de déneigement, à quelques heures d’une opération de chargement de la neige, en soirée. «Mes attentes sont très élevées et je n’accepterai, sous aucun prétexte, que l’exécution ne soit pas adéquate», avait-elle martelé, provoquant de vives réactions dans plusieurs arrondissements.

La mairesse dit s’appuyer, dans Ville-Marie, sur le Plan local de déplacements (PLD), dont une nouvelle mouture doit être présentée cette année, près de quatre ans après qu’un «vaste exercice de consultation» eut été lancé auprès du public.

Dans un plan d’intervention proposé en janvier 2017 – quelques mois avant l’élection de Valérie Plante –, l’arrondissement disait notamment vouloir «revoir le partage des espaces publics» afin d’améliorer la relation entre automobilistes, cyclistes, piétons et usagers du transport en commun. Il était aussi envisagé «de réviser la place accordée à chaque mode de déplacement».

Lundi, l’arrondissement a confirmé que l’aménagement urbain «sera un enjeu fondamental» de son PLD, ajoutant que des interventions «spécifiques» seront envisagées autour des écoles et des centres de la petite enfance (CPE).

«Mesures concrètes»

Pour limiter la vitesse et «accroître la sécurité», Ville-Marie planche depuis l’an dernier sur l’installation de saillies de trottoirs: quelque 62 d’entre elles ont été installées depuis début 2018 et 72 autres le seront cette année, selon les données de l’arrondissement.

Celui-ci promet aussi d’installer des traverses en thermoplastique «plus visibles et durables» aux intersections jugées dangereuses et ce, «dès que la météo le permettra» cette année. Environ 23 intersections seront visées par cette opération, promet-on.

D’ici les prochains mois, Ville-Marie projette également l’installation d’une cinquantaine d’afficheurs de vitesse intelligents – «à des endroits stratégies, où l’affluence de piétons est importante» – et la mise au niveau de 34 feux de circulation pour «assurer la sécurité des piétons».

«Avec ces différentes mesures et celles qui seront annoncées au cours des prochains mois, je suis convaincue que l’environnement de marche au centre-ville sera plus sécuritaire et plus convivial.» – Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le temps de passage aux feux piétonniers a aussi été augmenté pendant les heures de pointe dans Ville-Marie en vue de garantir un accès facile aux parcs et aux places publiques. Par exemple, les piétons qui traversent vers ou près du square Cabot ont maintenant neuf secondes de plus pour le faire, soit «deux fois» plus qu’avant, souligne l’arrondissement, qui dit plaider pour «le réflexe piéton» sur les chantiers de construction également.