Opération nids-de-poule pour Lachine et Dorval

L’état des routes laisse à désirer à plusieurs endroits et les nids-de-poule qui surgissent avec les fleurs du printemps mettent les conducteurs face à de possibles dommages pour leurs véhicules.

Le processus naturel de formation des nombreux trous dans la chaussée a été accentué par les neiges abondantes et les inondations d’un hiver particulièrement problématique, selon la porte-parole de CAA Québec, Annie Gauthier.

Une majorité de 53% des membres de l’organisme affirme que l’état des routes et des autoroutes de leur région est présentement en déclin, partout au Canada.

«C’est un problème qui ne se règlera pas demain matin», indique la porte-parole.

Les nids-de-poule sont créés par l’eau qui s’infiltre dans les craques et qui fait gonfler l’asphalte en gelant. En périodes de dégel, la structure se recontracte et s’endommage avec la circulation routière. Les trous peuvent alors prendre des dimensions requérant une intervention rapide de la part de la ville.

Afin de donner la chance aux usagers du réseau routier d’être entendus, CAA-Québec met sur pied un concours pour dénicher les pires routes du Québec. Les participations permettront de communiquer les cas aux autorités concernées. Les votes seront ouverts jusqu’au 24 mai au piresroutes.com.

Conseils pratiques

En attendant la prise en charge des tronçons accidentés, quelques mesures de précautions sont proposées pour limiter les dommages.

«Il n’y a pas de recette miracle, sachant que nous sommes toujours confrontés à un réseau routier en décrépitude au printemps, soulève Mme Gauthier. La meilleure chose à faire est d’adopter une conduite préventive.»

Au moment d’éviter un obstacle, donner un coup de volant trop brusque pourrait créer des collisions avec d’autres voitures. Les automobilistes doivent donc rester conscients de leur environnement et repérer rapidement les points dangereux sur la route. À noter que les flaques d’eau peuvent aussi dissimuler des cavités.

Dans le cas où il serait impossible d’éviter un trou, il est recommandé de tenir son volant fermement et de lâcher l’accélérateur sans braquer les roues.

Situation locale

Les réparations des routes de Dorval se poursuivront ce printemps de la même façon que durant l’hiver. «Nous n’avons pas de plan de match différent de prévu, mais il est certain que nous sommes plus occupés en période de gel et de dégel», précise le chargé des communications pour la Cité, Sébastien Gauthier.

Avec un budget annuel variant entre 50 000$ et 75 000$ pour l’asphaltage et le remplissage des nids-de-poule, les travaux se font lorsque des cas sont rapportés à la mairie par les employés, les organismes ou les résidents.

Pour ce qui est de Lachine, la mairesse Maja Vodanovic a avoué avoir pris un peu de retard sur le dossier routier. «Nous avons été un peu plus lents ce printemps pour les nids-de-poule et le nettoyage du gravier, explique-t-elle. Nos cols bleus se sont mobilisés à L’Île-Bizard et à Pierrefonds pour aider les familles touchées par les inondations.»

Les opérations de colmatage devraient commencer au cours des prochains jours pour les rues locales. Le délai d’intervention des effectifs de l’arrondissement peut prendre de deux à trois jours, suivant le signalement d’un nid-de-poule. Les artères principales, elles, seront prises en charge par la ville-centre.

Les Lachinois en parlent