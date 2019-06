Quoi faire à Dorval cet été

Il y a plusieurs façons de profiter de la saison estivale à Dorval, que ce soit en pratiquant des activités extérieures, en visitant les établissements culturels ou bien en longeant les grands espaces riverains.

La saison régulière de baignade débutera dès samedi. Le centre aquatique Ballantyne, sur le boulevard Bouchard, le centre aquatique communautaire Surrey (CACS), sur l’avenue Parkfield, et le complexe aquatique et sportif de Dorval, sur l’avenue Dawson, ouvriront leurs piscines au public désirant s’y rafraichir.

De plus, la semaine de recrutement pour tous les jeunes de 4 à 18 ans qui désirent rejoindre une équipe de natation, de plongeon, de water-polo ou de nage synchronisée se tiendra du 24 au 29 juin. Des entraineurs seront disponibles dans chacun des centres pour répondre à leurs questions.

Des skateparks équipés de rampes et de barrières permettront aux amateurs de planche à roulettes et de patin à roues alignées de pratiquer leur sport au centre communautaire Sarto-Desnoyers et au CACS. Un professionnel de skateboard sera d’ailleurs présent au CACS le samedi 29 juin, de 10h à midi, pour donner des trucs et permettre aux passionnés de perfectionner leurs techniques.

Il y a également le vélo-parc Circuit Surrey qui est idéal pour le BMX et le vélo de montagne grâce à ses structures en bois spécialement adaptées.

Culture

Les fervents de livres pourront à leur tour trouver leur compte grâce au «Défi de lecture estivale pour ados!», adressé aux 13 à 17 ans. Les participants devront lire des livres de différentes catégories afin de se qualifier pour le grand tirage. Plus ils liront et plus ils augmenteront leurs chances de gagner. Le défi se tiendra du 25 juin au 30 août.

Pour les plus jeunes, une lecture de contes sera proposée dès mardi dans le jardin de la bibliothèque de la Cité. Durant ces rencontres de 10h15 à 11h, les enfants de 3 à 5 ans pourront écouter des histoires qui feront vibrer leur imaginaire.

Des activités de danse seront également offertes les jeudis à 19h, au parc Pine Beach. Les cours gratuits seront suivis de soirées dansantes animées par un DJ.

Fête nationale

À l’occasion de la Fête nationale du Québec, le parc du Millénaire sera transformé pour que les Dorvalois puissent célébrer en grand. Dès midi, des jeux gonflables et de l’animation ambulante divertiront les petits. Un spectacle de magie et une prestation musicale, donnée par le chansonnier Dany Pouliot, auront lieu de 13h30 à 15h.

La cérémonie d’ouverture de 18h accueillera de la danse hip-hop, de la Zumba, les hypnotiseurs les SomniFrères et le groupe de musique Swing.

C’est à 22h que seront déployés les feux d’artifice. Tout au long de l’événement, des camions de cuisine de rue seront sur place pour offrir de la nourriture et des boissons non alcoolisées.

Un service de navettes gratuit sera mis à la disposition des citoyens pour faciliter l’accès au parc.

Pour plus d’infos

ville.dorval.qc.ca