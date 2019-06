Nouvelle soirée d’aventure au parc Carignan

La comédie d’animation et de science-fiction Lego 2 sera présentée au parc Carignan de l’arrondissement de Lachine, dans le cadre des soirées de cinéma en plein air. Le film mettra en vedette les voix de Chris Pratt, Stephanie Beatriz, Elizabeth Banks, Will Arnett et Jason Momoa.

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon: des envahisseurs venus des confins de l’espace détruisent tout sur leur passage.

Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des lieux lointains et inconnus. Cette nouvelle aventure mettra à l’épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de maîtres constructeurs.

Le jeudi 4 juillet, 20h30, au parc Carignan (4100, rue Provost, Lachine). Entrée gratuite. Apportez chaises et couvertures. Annulé en cas de pluie ou d’orage.