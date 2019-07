Parc René-Lévesque: point de rassemblement à Lachine

Une foule d’activités peuvent être pratiquées dans espaces verts de l’arrondissement de Lachine, autant l’hiver que l’été. Le parc René-Lévesque se démarque parmi eux en raison de son emplacement unique, en plein fleuve, agissant comme une île à part.

Au cœur de l’identité lachinoise depuis des siècles, celui-ci est aujourd’hui un point de rassemblement important situé à l’extrémité ouest du chemin du Canal. Toute l’année, 22 œuvres sculpturales du Musée plein air de l’arrondissement y sont exposées en plus de l’arboretum et de ses 70 espèces d’arbres.

S’ajoute aux beautés de cet espace une vue prenante sur le lac Saint-Louis et le début du canal de Lachine. Pour les amoureux de l’eau, le parc René-Lévesque propose une navette fluviale et un service de batobus qui permettent tous deux de découvrir les voies navigables environnantes.

Rien de tel qu’une journée pique-nique en plein parc pour profiter des belles journées estivales. Afin de rendre l’expérience simple et accessible pour tous, des services publics tels que des toilettes, des casse-croûte et des abreuvoirs y ont été aménagés.

Activités

Les amateurs de vélo se plairont à parcourir le sentier de trois kilomètres qu’offre le parc, aux abords des rives. Les plus aventureux pourront même remonter jusqu’à la piste du canal et emprunter ses 19,1 kilomètres de voies cyclables en terrain plat, passant devant le parc des Rapides à LaSalle et remontant le canal de Lachine.

Pour les marcheurs, des chemins non balisés de quatre kilomètres se prolongent jusqu’au sentier La Riveraine, qui propose pour sa part 21,3 kilomètres de balade. En hiver, les skieurs peuvent eux aussi arpenter les espaces enneigés du parc et admirer les œuvres qui y restent exposées.

Les fervents d’art pourront quant à eux faire un arrêt au Musée plein air, qui compte parmi les plus grands jardins de sculptures contemporaines au Canada. En tout, 50 œuvres composent sa collection, exposée en partie en bordure d’eau du parc René-Lévesque, des espaces riverains de l’arrondissement et du site du Musée de Lachine.

Règlements

Le parc René-Lévesque est ouvert au public tous les matins de 6h à 23h. En dehors de ces heures, il est défendu d’y circuler à moins d’événements spéciaux.

Il est à noter que la promenade de chien y est interdite en tout temps. Il est également recommandé d’éviter de nourrir et de flatter les animaux sur place dans le but de conserver leur qualité de vie. Dans un souci de conserver un environnement propre et en santé, les déchets de chacun doivent être déposés dans les poubelles.