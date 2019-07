L’art de s’exprimer à Lachine

Les arts occupent une place bien importante au sein d’une communauté, tant sur le plan social que culturel. Les Productions Multisens, instaurées à Lachine depuis maintenant 24 ans, ouvrent la porte du théâtre aux artistes qui souhaitent s’épanouir en vivant leur passion.

Autant les jeunes que les plus vieux peuvent prendre part à l’aventure théâtrale au sein de cet organisme, dont la mission vise à créer des liens entre les générations grâce aux arts de la scène et de projets multidisciplinaires. Chant, danse et musique composent leurs réalisations en y incorporant les talents de chacun de leurs membres.

«Ce sont tous des arts bien vivants qui permettent d’exprimer qui nous sommes, en toute sensibilité», exprime la directrice artistique et metteuse en scène, Sylvie Blanchet.

Des ateliers et formations sont offerts dès l’âge de 6 ans. Une équipe de professionnels comprenant metteurs en scène, dramaturges puis spécialistes des costumes et décors œuvre à la création de projets faits sur mesure.

De plus, un travail d’adaptation de contes originaux permet d’écrire des textes et d’en soutirer un niveau de langue faisant apprécier au public la beauté du français.

Les locaux des Productions Multisens sont aménagés pour y présenter les pièces des groupes d’enfants, dont les pratiques ont lieu les week-ends. Les adolescents et les adultes, quant à eux, se rencontrent les soirs de semaine et ont accès à la salle de spectacle de l’Entrepôt de Lachine pour leurs représentations.

Implication

«Avec les arts, les jeunes sont amenés à explorer des zones d’eux-mêmes qu’ils ne connaissent pas, indique Mme Blanchet. Ce qu’on veut, c’est générer une sensibilité humaine, créer des liens avec la communauté et les encourager à prendre parole.»

Durant le processus d’écriture des pièces, tous les membres des Productions Multisens sont impliqués. Ils exploitent des genres théâtraux différents, allant du classique jusqu’à l’absurde.

Des œuvres de Shakespeare et de Molière, ainsi que des histoires magiques peuplées de chevaliers et de princesses sont des choix qui ont du succès auprès de la troupe.

«L’idée est de créer une distance temporelle et de leur faire jouer des personnages qui sont loin de leur réalité», poursuit la directrice artistique.

Relève

En plus de favoriser l’implication d’artistes, l’organisation encourage la relève artistique en offrant plusieurs emplois de scène et des stages. Autant dans l’équipe technique qu’auprès de la direction musicale, il s’agit d’une opportunité pour travailler aux côtés de gens d’expérience.

«Quand on est jeunes et qu’on a du talent, on peut accomplir beaucoup de choses», analyse Sylvie Blanchet.

La plupart des membres qui ont consacré quelques années au sein de l’organisme continuent leurs études en théâtre ou bien en arts des communications.

Une collaboration avec la Société d’histoire de Lachine permet d’assurer la justesse des thèmes abordés dans les pièces. Plusieurs projets de quartiers sont également mis sur pied pour jouer à l’extérieur.

Des représentations ont eu lieu notamment à l’occasion de la célébration du 375e anniversaire de Montréal et aux éditions du Festival de théâtre de rue de Lachine.