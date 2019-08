Début des procédures de dédommagement pour les automobilistes coincés sur l’A-13

Les quelque 300 «naufragés» restés coincés dans la neige sur les autoroutes 13 Sud et 520 Est, il y a deux ans, peuvent dès maintenant déposer leur demande d’indemnité.

Les victimes de la tempête s’étant abattue sur Montréal durant la nuit du 14 au 15 mars 2017 pourront toucher entre 350$ et 1100$, tout dépendant du nombre d’heures dans leur véhicule. Les automobilistes ayant attendu 4 heures et moins auront droit au montant minimal. L’indemnité maximale sera réservée à ceux ayant perdu plus de 10 heures sur la route.

De plus, une majoration de 25% pour les primes sera possible pour les passagers qui étaient alors âgés de moins de 12 ans ou les aînés de 75 ans et plus.

Les passagères enceintes, toute personne hospitalisée au cours des 48 heures suivant l’événement ou celles forcées d’arrêter de travailler en raison de l’incident auront également droit à cette majoration.

C’est en juin que l’entente a été autorisée par la Cour suprême du Québec. Les rescapés devront présenter les preuves nécessaires prouvant leur présence, telles que des photos, des courriels ou encore des textos envoyés lors de cette soirée.

Les demandes de réclamation peuvent être déposées au plus tard le 4 novembre au reglementautoroute13.ca.

Indemnités