Drame évité à la piscine du parc Michel-Ménard de Lachine

La vigilance ainsi que le travail d’équipe des sauveteurs de la piscine Michel-Ménard de Lachine et de deux fillettes de 11 ans ont permis de sauver un jeune baigneur de la noyade, la semaine dernière. Grâce à leur intervention rapide, le rescapé s’en est sorti sans séquelles.

Dès son entrée dans la piscine, le garçon de 10 ans avait attiré l’attention des sauveteurs en jouant dans le secteur profond de près de trois mètres de la piscine. «Ils ont parlé au préalable avec la sœur du garçon, explique l’agent sociocommunautaire du PDQ 8, Stéphanie Morin. Après cela, ils l’avaient à l’œil.»

Vers 13h45, l’un des sauveteurs a remarqué que le jeune baigneur était au fond et ne bougeait plus. Après deux coups de sifflet, un autre a plongé à l’eau. Shana-Maude Curadeau et Elyla Jennings, alertées à leur tour, se sont précipités à son secours.

«J’ai remarqué le garçon parce que sa sœur m’a demandé d’aller le chercher, raconte Elyla. Après, Shana-Maude et moi l’avons touché, mais il ne bougeait pas. Nous l’avons remonté.»

Une fois à la surface, le reste de l’équipe de sauveteurs s’est empressé de prendre la relève pour effectuer des manœuvres de réanimation et contacter les autorités. Les autres sauveteurs se sont occupés d’apporter le défibrillateur externe automatisé (DEA) et la trousse de premiers soins, en plus de gérer la sortie des autres baigneurs en toute sécurité.

Deux cycles de massage cardio-respiratoire ont suffi pour que le garçon reprenne conscience.

Agir

Ce qui devait être un simple après-midi de baignade pour les deux jeunes Lachinoises s’est avéré être une première expérience de sauvetage inattendue. Croyant d’abord qu’il s’agissait d’une blague, elles n’ont toutefois pas hésité à agir, réalisant l’urgence de la situation.

«C’est arrivé tellement vite, soutient Elyla. J’ai simplement agi, et j’en suis fière. Je suis heureuse d’avoir sauvé la vie d’une personne.»

Mais leur héroïsme ne s’est pas arrêté là. Elles se sont aussi occupées de rassurer la sœur de la victime, qui était sous le choc. «On est restées avec elle pour la calmer, indique Shana-Maude. Elle criait et pleurait. On lui a dit que tout allait être correct. Les policiers sont ensuite venus pour nous interroger.»

Après l’incident, Elyla et Shana-Maude avouent avoir développé l’envie de devenir sauveteuses à leur tour. Se considérant toutes deux comme des personnes portant une grande attention aux détails, elles désirent poursuivre leur formation pour venir en aide aux nageurs en détresse.