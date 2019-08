Tournoi estival à Dorval au profit de la santé mentale

Après le hockey cet hiver, ce sera au tour de Dorval d’être l’hôte d’un tournoi sportif organisé par le député de Marquette Enrico Ciccone. Durant cette joute amicale de beach soccer, plusieurs équipes s’affronteront pour amasser des fonds au profit de l’organisme Équipe Entreprise.

Le filet sera retiré au terrain de volley-ball adjacent à l’aréna de la Cité, sur l’avenue Dawson, le samedi 7 septembre. Une bande sera également aménagée tout autour pour les huit équipes participantes.

«Quand il est question d’amasser des fonds, on veut sortir de notre mandat, partage l’ancien défenseur du Canadien de Montréal. Mon père me disait que c’est important d’en faire toujours un peu plus. On voulait donc faire quelque chose qui sortait de l’ordinaire avec le soccer sur sable.»

Les parties débuteront dès 9h et les spectateurs pourront bénéficier de kiosques de nourritures et d’animations diverses. Il s’agit d’une deuxième initiative de M. Ciccone dans le but d’apporter une touche sportive dans sa circonscription.

«On veut créer un buzz, explique-t-il. L’idée est aussi de faire sortir le monde et de les encourager à bouger un peu plus en cet air de sédentarité.»

L’argent amassée grâce aux inscriptions sera remis à l’Équipe Entreprise. De plus, les grands gagnants recevront une bourse qu’ils pourront redistribuer à l’organisme de leur choix.

Réinsertion

Avec sa mission d’aider les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, l’Équipe Entreprise veille à leur réinsertion sociale depuis 25 ans. L’organisme permet notamment à toute la communauté de l’ouest de Montréal de décrocher des emplois et de vivre des expériences professionnelles enrichissantes.

«Ce sont des gens qui ont été arrêtés dans leur cheminement personnel à cause de leur trouble, indique la directrice Marie-Claude Wilkins. On les réengage pour leur redonner une routine, un équilibre de vie et une meilleure estime d’eux-mêmes.»

En plus d’un soutien personnalisé, des cours sont offerts aux participants qui désirent acquérir une certification culinaire. L’organisme cuisine d’ailleurs pour la popote roulante, fournissant environ 500 repas par semaine aux personnes âgées.

Avec les fonds amassés durant le tournoi, Mme Wilkins espère pouvoir investir dans de nouveaux services, tels que l’éducation. En février, près de 6 000$ avait été récoltés durant le tournoi de hockey extérieur à Lachine, dont la majorité avait été remise au Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine.