Élections fédérales: le résumé de la journée du 17 août

Chaque jour, Métro fait le compte rendu des annonces et des promesses électorales des partis politiques en vue des prochaines élections fédérales du 20 septembre.

Aînés

Le Bloc québécois (BQ) fustige le premier ministre Justin Trudeau d’avoir «crée deux catégories d’aînés». Yves-François Blanchet considère que le chèque d’aide de 500$ envoyé aux aînés de 75 ans et plus est discriminatoire envers les aînés qui ont entre 65 et 74 ans. Ce chèque est «électoraliste» selon le chef du BQ car reçu le 16 août, soit un jour après le déclenchement des élections. «Une coïncidence difficile à avaler», dit-il.

En visite à Montmagny auprès d’aînés de moins de 75 ans, Yves-François Blanchet soutient qu’il faut hausser la pension de la Sécurité de la vieillesse afin de pallier la perte de pouvoir d’achat des 65 ans et plus.

Fiscalité

Le Parti conservateur du Canada (PCC) veut donner du «répit aux familles» en exonérant les Canadiens de la Taxe sur les produits et services (TPS) au mois de décembre. Cela devrait remettre 1,5 milliard de dollars dans les poches des Canadiens et augmenter la demande des produits vendus dans les magasins de détail, soutient le PCC.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, s’est engagé à «mettre fin aux énormes subventions sans condition de Justin Trudeau aux multinationales». Le NPD privilégierait l’investissement «dans les petites entreprises et les entreprises qui contribuent à bâtir nos communautés partout au pays».

«Les Libéraux et les Conservateurs ont démantelé le secteur manufacturier et ont permis que l’argent et les emplois soient délocalisés à l’étranger. Nous ne devons plus jamais nous retrouver dans une telle position.» Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Famille

Le Parti libéral du Canada s’est engagé en cas de réélection à fournir des services de garde pour enfants à un coût de 10$ par jour «dans les 5 années à venir». Cet engagement ne concerne pas le Québec qui fournit des services de garde subventionnés à un coût de 8,35$. Le PLC veut collaborer avec Québec pour «tirer parti de son système de garde d’enfants abordable et de calibre mondial, créer plus de places pour les familles et améliorer les conditions de travail des éducateurs».

En réaction, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, affirme qu’aucune garderie n’est moins chère aujourd’hui grâce à Justin Trudeau. «Si Justin Trudeau avait vraiment la volonté de réduire les frais de garde, ç’aurait été chose faite depuis six ans qu’il est premier ministre».

Bernier

En guise de premier engagement, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, veut respecter «l’intelligence des gens» et ne pas acheter leur vote avec des promesses irréalisables.

«Nous savons déjà que chaque jour au cours des cinq prochaines semaines, les chefs des autres partis de l’establishment feront des promesses coûteuses et irréalistes pour soudoyer les Canadiens et acheter leurs votes.» Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

Afghanistan

La crise existante afghane s’immisce dans la campagne fédérale. Le Parti conservateur demande au ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino et au ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, de «suspendre immédiatement leur campagne de manière à répondre adéquatement à la crise qui ne cesse d’évoluer en Afghanistan».

«Ces Afghans ont risqué leur vie pour aider les soldats et les diplomates canadiens et, maintenant, ils ont besoin de nous. Ces ministres doivent immédiatement suspendre leur campagne, retourner à Ottawa et sauver la vie de ceux qui nous ont aidés en ces temps difficiles.» Parti conservateur du Canada

Hier, c’est le Parti vert d’Annamie Paul qui demandait «de rappeler le Parlement afin de débattre de la réponse du Canada à l’urgence de la situation en Afghanistan».