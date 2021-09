Infirmières: 1 milliard de dollars pour contrer la pénurie

Le premier ministre du Québec, François Legault et le Ministre de la Santé, Christian Dubé

C’est le début d’une «petite révolution» dans la gestion du système de santé, assure le premier ministre François Legault. Les infirmières travaillant à temps plein qui demeureront dans le réseau ou le réintégreront empocheront des bonis s’échelonnant de 12 000$ à 18 000$.

«Le réseau est presque dysfonctionnel, dit le premier ministre en conférence de presse jeudi. Un problème important, c’est que 40% des infirmières travaillent à temps partiel. Aucune organisation ne pourrait être gérée de façon efficace à temps partiel.»

Environ 60% des infirmières travaillent à temps plein au Québec, une proportion que Québec aimerait voir grimper jusqu’à 75%.

Concrètement, les infirmières qui travaillent à temps plein et celle qui accepteront de le faire empocheront un bonis de 15 000$. Celle qui ont quitté le domaine de la santé ou qui sont passé au privé recevront 12 000$ lors de leur retour dans le réseau public. Finalement, en Outaouais et en Abitibi, où la compétition avec l’Ontario en matière d’embauche est féroce, un bonis de 18 000$ sera offert aux infirmières qui intègreront le réseau à temps plein.

Ces bonis seront les mêmes pour les infirmières auxiliaires, perfusionnistes et inhalothérapeutes.

Les infirmières participantes recevront le tiers de leur bonis dès maintenant, et la balance dans un an. Cela les incitera à demeurer dans le réseau minimalement pour un an, estime M. Legault.

Améliorer les conditions

Au delà de primes, des mesures seront prises pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Parmi les mesures proposées, on retrouve l’embauche de 3000 agents administratifs d’ici le printemps 2022. Ceux-ci viendront libérer les infirmières de la «paperasse», qui représenterait 30% de leur travail.

Les infirmières du réseau public auront un accès prioritaire aux meilleurs horaires devant les agences privées de placement. Le modèle de gestion sera décentralisé, ce qui laissera plus d’autonomie aux équipes locales dans la composition des quarts de travail.

«Je vous le dis, certains bouts seront difficiles, comme on va vers une culture de gestion complètement différente de ce qu’on a connu», a avoué le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Dans les prochains mois, une nouvelle convention collective sera adoptée. Les congés offerts aux infirmières seront plus nombreux, et les temps supplémentaires seront grandement réduit, assure la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

Un institut de recherche a été mandaté par Québec pour sonder les infirmières. L’objectif sera d’établir leur niveau de satisfaction au travail via des sondages.