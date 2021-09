L’Île-Bizard: une femme de 60 ans manque à l’appel

Une résidente de L’Île-Bizard de 60 ans est portée disparue depuis samedi matin. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour aider à retrouver Hélène Guilbault, qui a été aperçue pour la dernière fois vers 1h30, samedi sur la rue Mercier, dans l’arrondissement où elle réside. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portait un manteau gris, un pantalon foncé et des souliers de sport turquoises. Mme Guilbault mesure 1,52 m et pèse 41 kg. Elle a les yeux pers, les cheveux châtains et porte des lunettes. Elle s’exprime en anglais et en français.

Mme Guilbault fréquente par ailleurs souvent le parc Eugène-Dostie, à L’Île-Bizard.